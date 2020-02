Christel Herremans: “Bakker reed op WK niet met tubes en wielen van teamsponsor”

Gisteren berichtten we dat veldritbelofte Manon Bakker op staande voet ontslagen werd door haar Experza-team. De ploeg wilde daar in eerste instantie geen verder commentaar over geven, maar doet dat vandaag nu toch. “Bakker reed op het WK niet met het materiaal van de teamsponsor”, aldus teammanager Christel Herremans.

“Bakker reed met andere wielen en tubes rond”, vertelt Herremans. “Uitgerekend op de belangrijkste dag van het jaar. En nee, daar had ze vooraf geen toestemming voor gevraagd. Bovendien was Bakker kandidaat-wereldkampioene, waardoor dit in de aandacht kwam. Daar konden onze sponsors niet mee lachen.” Bakker werd uiteindelijk 5de in Dübendorf.

Dat het jammer is dat het zo gelopen is, geeft Herremans nog mee. “Ze is een goede renster, maar net zij moeten het goede voorbeeld geven. Dit was trouwens geen eenmalig feit. Het was niet altijd even gemakkelijk om met haar samen te werken. Ik denk dat elke andere ploeg op dezelfde manier zou reageren. We geven hiermee een signaal dat dit niet kan.”

Een ander team vinden, vormt voor de talentvolle Manon Bakker geen probleem. Heel wat teams zijn momenteel op zoek naar vrouwen die het goed doen in het veldrijden, terwijl de meeste dames uit de top dertig van de UCI-ranking nog een of meerdere jaren onder contract liggen…