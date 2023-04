Chirurg van Pogacar hoopvol over hersteltijd Sloveen: “Hij heeft de beste kaarten”

Tadej Pogacar wacht na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik een revalidatieperiode van zo’n zes weken, meldde UAE Emirates maandag. Joris Duerinckx, die de Sloveen zondag opereerde aan zijn polsbreuk, bevestigt dat. In gesprek met Sporza vertelt de orthopedisch chirurg meer over de scafoïdfractuur die de UAE Emirates-kopman opliep en wat dat betekent in aanloop naar de Tour de France.

“Het scafoïd is het scheepsvormig beentje dat de link is tussen de onderarm en de rest van de hand. Het is essentieel voor het goed functioneren van het polsgewricht”, aldus Deurinckx, die Pogacar opereerde in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. Hij legt dat een breuk van de scafoïd meestal zonder operatie kan genezen. Waarom ging Pogacar dan toch onder het mes? “Soms is het beter om te opereren om de stukken mooi aan elkaar te zetten of de bloedvoorziening van het bot niet in gedrang te laten komen.”

De operatie verliep voorspoedig, vertelt Deurinckx. “Tadej had weinig tot geen pijn en kon de dag zelf nog naar huis. Hij bleef er zelf heel rustig bij en was gefocust op een snel herstel. Daarom hebben we er ook voor gekozen om snel te opereren, zodat zijn revalidatie snel kon beginnen.”

Tour de France

Tadej Pogacar heeft een uiterst succesvol voorjaar achter de rug, maar het grootste doel ligt nog in het verschiet: de Tour de France. Het herstel van een dergelijke breuk duurt doorgaans zes weken, de Tour begint over tien weken. Is Pogacar wel op tijd klaar voor die koers? “Zoals bij iedere breuk heeft de natuur zijn tijd nodig om te genezen, dus we moeten het nog afwachten. In de loop van volgende week zullen we met een scan zien hoeveel botgenezing er al is.”

“Pogacar is een topatleet, met een ongelofelijke medische omkadering. Hij heeft de beste kaarten qua herstel. In het beste scenario zal hij op tijd klaar zijn voor de Tour. Het scafoïd is een speciaal beentje, dus we moeten de scan afwachten. Maar alle verwachting is toch dat het juist zou moeten lukken.”

