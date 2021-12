Charlie Quarterman van Trek-Segafredo naar Franse amateurploeg

Van een WorldTeam naar het Franse amateurniveau, dat is de weg die Charlie Quarterman deze winter bewandelt. Volgens de Franse website L’Est Republicain gaat hij aan de slag bij Philippe Wagner Cycling. De 23-jarige Brit moest na twee jaar vertrekken bij de Amerikaanse profploeg.

Quarterman koerste twee jaar voor Leopard en mocht na een succesvolle stage in 2019, in dat jaar werd hij ook Brits kampioen tijdrijden bij de beloften, aansluiten bij het WorldTeam van Trek-Segafredo. Als neoprof kreeg hij een tweejarig contract. Veel kansen voor zichzelf kreeg Quarterman niet, mede door een hersenschudding die hem begin dit jaar lang aan de kant hield.

“Ik had gedacht dat ze me nog wel een seizoen zouden geven om te laten zien wat ik in huis heb, maar profwielrennen en sport kunnen zó zijn en er is niets wat je kunt doen”, zei Quarterman eind november. “Tenzij je een prestatie levert die zichtbaar is op televisie en je er erkenning voor krijgt zoals een Tim Declercq, wordt het enkel onder je ploegmaten opgemerkt. Vertrouwen op de dankbaarheid van een professionele sportploeg is niet altijd het meest betrouwbaar.”

Nu heeft hij in Philippe Wagner Cycling een ambitieuze, nieuwe werkgever gevonden. Dat team heeft Breuches in de Haute-Saône als uitvalsbasis en komt in 2022 op het hoogste amateurniveau uit in Frankrijk, net onder het niveau van de Franse continentale ploegen.