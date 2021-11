Charlie Quarterman: “Ik had gedacht dat Trek-Segafredo me nog een jaar zou geven”

Charlie Quarterman baalt dat zijn contract bij Trek-Segafredo niet werd verlengd. De 23-jarige Brit die nog altijd geen zekerheid voor komend seizoen heeft, hoopte na zijn eerste twee profjaren van de Amerikaanse ploeg nog een kans te krijgen om te laten zien wat hij in huis heeft.

Naar de redenen waarom hij de ploeg moest verlaten, kan Quarterman alleen maar gissen zegt hij in gesprek met Cyclingnews. “Er is mij verteld dat mijn ontwikkeling niet snel genoeg ging en dat er te veel jonge renners waren die ze wilden contracteren. Dus ik ben eruit geduwd, na twee jaar waarin er nogal wat gebeurde, maar ook na twee jaar loyaliteit. Ik ben verrast door hun beslissing. Ik denk dat er meer aan de hand is. Het is jammer dat ik de ploeg verlaat, want ik had graag weer getekend en verder gebouwd. Daar was het een goede omgeving voor.”

De jonge Britse renner, in 2019 nationaal U23-kampioen tijdrijden, verwachtte geen upgrade van zijn contract, zegt hij erbij. Na enkele moeizame jaren, met in 2020 het coronavirus en de samengepakte kalender en in 2021 een moeilijke seizoensstart vanwege een hersenschudding, besefte hij echter niet hoe meedogenloos de sportwereld zou zijn. “Ik had gedacht dat ze me nog wel een seizoen zouden geven om te laten zien wat ik in huis heb, maar profwielrennen en sport kunnen zó zijn en er is niets wat je kunt doen.”

“Tenzij je een prestatie levert die zichtbaar is op televisie en je er erkenning voor krijgt zoals een Tim Declercq, wordt het enkel onder je ploegmaten opgemerkt. Vertrouwen op de dankbaarheid van een professionele sportploeg is niet altijd het meest betrouwbaar”, merkte hij.

Egoïstischer zijn

Als Quarterman dingen anders had kunnen doen, dan had hij soms egoïstischer kunnen zijn en voor zichzelf kunnen rijden in plaats van de ambities van de ploeg te ondersteunen. “Ik denk niet dat ik veel had kunnen doen, behalve meer kansen benutten en vanaf het begin vertrouwen in mezelf hebben. Pas vanaf september greep ik mijn kans als de kopman zich niet goed voelde. Voor die tijd wachtte ik meer af en hielp ik wie mij werd opgedragen te helpen. Ik denk dat dat hoort bij een ploeggenoot zijn.”

De afgelopen maanden hebben erin gehakt, maar de Brit is vastbesloten om zijn loopbaan voort te zetten. “Het zijn eigenlijk een paar lange maanden geweest. Proberen om zo goed mogelijk in vorm te blijven, terwijl ik de hele dag op mijn telefoon let en wacht op het verlossende berichtje. Het was behoorlijk vermoeiend. De afgelopen paar maanden deden me beseffen dat ik nog veel te bewijzen heb. Ik zag de afgelopen twee jaar veel ontwikkeling in het werk dat ik voor anderen deed en in het koersen. Ik ben vastbesloten om terug te vechten.”