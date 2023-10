zaterdag 28 oktober 2023 om 14:49

Ceylin del Carmen Alvarado wint in Ruddervoorde: “Ga nu met goede moed naar volgende week”

Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar eerste overwinning van het nieuwe veldritseizoen binnen. Ze won zaterdag namelijk de Superprestige Ruddervoorde, voor derde keer in haar carrière. “Daar ben ik toch wel blij mee”, zie ze glimlachend in het flashinterview na afloop.

“Het voelde een beetje dubbel”, blikt Alvarado terug. “Het eerste deel van de wedstrijd was toch best pittig. De ronde was zwaar en er werd snel gereden. Het tweede deel van de wedstrijd ging voor mijn gevoel beter.”

In dat tweede deel nam Alvarado afstand van Annemarie Worst. Hoe lastig was het om los te komen? “Toch wel moeilijk. Je kon hier best wel snel fouten maken en dan had ik, door de ondergrond, ook nog dat het niet altijd lukte om in mijn pedalen te klikken. Uiteindelijk heeft de vermoeidheid beiden wel parten gespeeld en dat heeft wel het verschil gemaakt.”

Omdat Fem van Empel ontbrak in Ruddervoorde, werd Alvarado vooraf als topfavoriet gezien. Ze voelde die favorietenrol niet echt. “Ik was misschien wel de grote favoriet, maar zo zag ik dat zelf niet. En die druk ervaar ik ook niet”, klinkt het. “Ik ga nu wel met goede moed naar volgende week (als het EK op het programma staat, red.). Ik hoop met het best mogelijke resultaat naar huis te gaan en heb er wel een goed gevoel over.”