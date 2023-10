zaterdag 28 oktober 2023 om 14:28

Ceylin del Carmen Alvarado grijpt haar kans en boekt eerste seizoenszege in Superprestige Ruddervoorde

Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar favorietenstatus waargemaakt in de Superprestige Ruddervoorde. De renster van Alpecin-Deceuninck ging er iets na half koers alleen vandoor en rondde haar solo succesvol af. Annemarie Worst werd tweede, Marion Norbert Riberolle derde.

Geen Fem van Empel in de Superprestige Ruddervoorde, en dus lagen er kansen voor andere rensters om toe te slaan. Bijvoorbeeld voor Ceylin del Carmen Alvarado, die het op moest nemen tegen onder anderen Inge van der Heijden en Annemarie Worst. De beste start was voor Zoe Bäckstedt, maar Marie Schreiber nam al snel over. De Luxemburgse gaf flink gas, wat meteen leidde tot de nodige afscheiding. Vijf rensters scheidden zich aanvankelijk af: Schreiber, Worst, Alvarado, Van der Heijden en Aniek van Alphen. Manon Bakker reed na materiaalpech al op grote achterstand.

Nog voor het einde van de eerste ronde dunde het kopgroepje uit van vijf tot drie rensters. Van Alphen kon in de tweede van zes rondes nog terugkeren bij het trio Van der Heijden, Worst en Alvarado, maar Schreiber moest na haar knalstart definitief passen. Worst sloeg daarna een gaatje, maar Alvarado liet dat niet gebeuren. Ze dichtte de bres in het zand. Dat deed ze met Van Alphen en Van der Heijden in haar spoor, maar na een nieuwe tempoversnelling gingen laatstgenoemde vrouwen weer overboord. Van Alphen had een probleem met haar schoen, Van der Heijden simpelweg een minder moment.

Alvarado versus Worst

Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Corendon) was ondertussen bezig met een opmars. Ze reed naar de derde plaats, maar dat was wel op een flinke achterstand van de twee leidsters, Worst en Alvarado. Die laatste reed in de derde ronde even weg bij haar concurrente. Het verschil bleef echter beperkt en toen de renster van Alpecin-Deceuninck van fiets wisselde, kon Worst weer aansluiten. Voor even, want in de vierde ronde wist Alvarado opnieuw los te komen. Nu pakte ze een grotere voorsprong.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde, was het verschil tussen Alvarado en Worst veertien seconden. Een ronde later had ze de kloof nog iets verder uitgediept. Zonder al teveel druk kon ze vervolgens naar haar eerste overwinning van het seizoen rijden. Worst eindigde op de tweede plaats, Marion Norbert-Riberolle werd derde.

Superprestige Ruddervoorde

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 48m45s

2. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 17s

3. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon) op 40s

4. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) op 1m01s

5. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 1m09s

6. Zoe Bäckstedt (Canyon//SRAM) op 1m36s

7. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 1m41s

8. Anna Kay (Cyclocross Reds) op 1m53s

9. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m07s

10. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 2m29s