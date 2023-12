dinsdag 26 december 2023 om 15:11

Ceylin del Carmen Alvarado was ‘op’ in slotrondes: “Een beetje boven mijn toeren gegaan”

Ceylin del Carmen Alvarado deed lang mee voor de zege in de Wereldbeker Gavere. Uiteindelijk moest ze echter genoegen nemen met de derde plaats, achter Fem van Empel en winnares Puck Pieterse. In het flashinterview na afloop deed ze haar verhaal.

“Ik denk dat ik vrij goed aan de cross begon”, begon Alvarado. “Ik voelde me wel goed, maar halverwege de cross botste ik op de muur. Ik moest mijn eigen tempo rijden, want ik was heel moe. Ik maakte een paar fouten, waarna Fem me voorbijstak. Ik probeerde het tempo nog te volgen, maar ik was gewoon te moe. (…) Dat is wel balen natuurlijk, ik had gehoopt de tweede plaats binnen te halen. Maar wat ik zei: het was gewoon op. Ik heb gestreden voor wat ik waard was, maar Fem was gewoon wat sterker dan ik op het einde.”

De zege ging dus naar Puck Pieterse, waar Alvarado aanvankelijk nog mee duelleerde. “Puck was vandaag gewoon heel sterk. Ik heb wel geprobeerd om mee te gaan, maar uiteindelijk moest ik passen. Ik denk dat ik ergens wel een beetje boven mijn toeren ben gegaan. Daar moest ik even van bekomen.”

Het was een ‘heel zware’ cross in Gavere, aldus Alvarado. “Je kon blijven fietsen, maar met vijf kilometer per uur. Ook was het veel rennen. Voor de benen was het heel zwaar.”