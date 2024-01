zaterdag 6 januari 2024 om 19:22

Ceylin del Carmen Alvarado slaat Zonhoven over vanwege rugpijn in Gullegem

Ceylin del Carmen Alvarado zal zondag niet van start gaan in de Wereldbeker Zonhoven. De renster van Alpecin-Deceuninck, die eerste staat in de Wereldbeker, geeft verstek omdat ze in de Hexia Cross Gullegem last van haar rug kreeg. Dat laat haar ploeg weten middels een persbericht.

“In Gullegem had ik vandaag opnieuw ernstige rugklachten. Ik kon nauwelijks door de modder lopen en totaal geen kracht leveren op mijn pedalen”, vertelt Alvarado in het persbericht. In Gullegem ging ze als topfavoriet van start, maar stapte ze in de derde ronde af. Op dat moment reed ze op plek vijf.

In samenspraak met de medische staf is daarom besloten dat Alvarado de Wereldbeker Zonhoven overslaat. Met het oog op het NK van volgende week willen ze geen risico nemen. “Helaas, want in Zonhoven had ik een mooie stap kunnen zetten richting de eindzege in de Wereldbeker. Maar een bezoek aan de osteopaat is nu belangrijker. Het zal enkele dagen kosten om hier volledig van te herstellen.”

Wereldbeker-stand

Alvarado staat stevig aan de leiding in de Wereldbeker. De Rotterdamse heeft 312 punten, terwijl naaste belaagster Lucinda Brand het voorlopig moet doen met 237 punten. Er zijn nog drie manches te gaan. Brand kan morgen maximaal veertig punten inlopen op Alvarado. Dan moet ze de cross in Zonhoven wel winnen.