zaterdag 6 januari 2024 om 14:24

Topfavoriet Ceylin del Carmen Alvarado geeft op in Hexia Cross Gullegem

Ceylin del Carmen Alvarado zal de Hexia Cross Gullegem niet winnen. De Nederlandse was de absolute topfavoriet voor de losse veldrit, maar gaf er in de derde ronde de brui al aan. Alvarado heeft nog geen uitleg gegeven over haar opgave.

Op het moment dat Alvarado opgaf, reed ze op plek vijf. Marion Norbert Riberolle was haar in de zware moddercross net gepasseerd, terwijl Manon Bakker, Inge van der Heijden en Zoe Bäckstedt al de hele wedstrijd voor haar uit reden.

Alvarado krijgt morgen een herkansing. De renster van Alpecin-Deceuninck staat dan namelijk aan de start van de Wereldbeker Zonhoven. Ze staat in dat regelmatigheidsklassement eerste.