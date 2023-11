zaterdag 11 november 2023 om 14:46

Ceylin del Carmen Alvarado heerst in modder van Niel: “Het was kruipen op de fiets”

Video Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar tweede zege van het veldritseizoen geboekt. Ze heerste in de Superprestige Niel van de eerste tot en met de laatste ronde. Dat deed ze op een extreem modderig parcours. “Het was toch wel zwaar”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“We hadden niet veel rondjes, dat laat wel zien hoe traag we over het parcours reden”, aldus Alvarado. “Maar ik heb toch wel genoten. Het glijden, het niet zien waar je rijdt. Ik vond dat toch wel tof.”

Dichtgeknepen billen

Alvarado maakte al vroeg het verschil. “Ik weet niet wat er achter me gebeurde, maar ik was weg en had andere keuze dan doorrijden. Dat heb ik ook gedaan. Het gat werd ook vrij snel al groot. Toen was het zaak om mijn eigen tempo te rijden. Er waren hier en daar nog wel wat haperingen en schuivers, maar ik heb het goed rechtgehouden.”

De prestatie van Alvarado deed wat denken aan de overmacht van Fem van Empel de afgelopen weken. De wereldkampioene was afwezig in Niel, maar Alvarado nam het stokje met verve over. “Dat was niet bewust natuurlijk, maar ik ben er wel heel blij mee dat het zo is gegaan”, zei de 25-jarige renster, die daarna nogmaals benadrukte hoe zwaar het was. “Het was op een gegeven moment kruipen op de fiets. Het was echt stoempen. Je reed in sporen en dan was het hopen dat je daar ook in bleef, in plaats van dat je links of rechts het lint inschoot.”

In het parcours zit ook een steile afdaling, in de modder. “Dat was toch wel met dichtgeknepen billen”, lachte Alvarado. “Het was op goed geluk. Ik hoorde onderweg bijvoorbeeld ook dat Marie (Schreiber, red.) over de kop was gegaan, dus het was wel tricky. Maar het was wel de snelste weg.”

Dendermonde

Zondag staat Alvarado ook aan het vertrek van de Wereldbeker Dendermonde. Gaat ze de inspanning van vandaag dan voelen? “Dat weet ik niet. Ik heb drie rondes toch wel doorgereden, maar de laatste ronde was wel op het gemak, met het oog op morgen. Ik hoop dat ik voldoende herstel en er morgen weer tegenaan kan gaan.”