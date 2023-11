zaterdag 11 november 2023 om 14:22

Ceylin del Carmen Alvarado veruit de beste in blubberige Superprestige Niel

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige Niel gewonnen. De renster van Alpecin-Deceuninck liet haar tegenstanders in de eerste ronde al achter en soleerde vervolgens naar de streep. Aniek van Alphen werd tweede, Annemarie Worst derde.

Fem van Empel, tot nog toe de grote slokop van dit veldritseizoen, stond zaterdag niet aan de start van de Superprestige Niel. De renster van Jumbo-Visma nam een welverdiende rustpauze. En dus lagen er kansen voor andere vrouwen, van wie Ceylin del Carmen Alvarado de beste papieren leek te hebben. Ook Denise Betsema, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen en Annemarie Worst behoorden tot de kanshebbers.

Alvarado maakt al snel het verschil

De beste start was evenwel voor Marie Schreiber. De renster van SD Worx dook als eerste het (extreem modderige) veld in en sloeg daarna zelfs een klein gaatje. Alvarado zat echter nooit ver en in het tweede deel van de ronde ging de Nederlandse op en over de Luxemburgse. Na één ronde had ze veertien seconden voorsprong op Annemarie Worst, die ook voorbij Schreiber was gegaan en nu in tweede positie reed. De rest volgde al op meer dan een halve minuut.

In de tweede van vier rondes werden de verschillen alleen maar groter. Worst was nog altijd de nummer twee in koers, maar lag nu al een minuut en twee seconden achter Alvarado. Manon Bakker was nu opgeschoven naar plek drie, goed tien tellen achter Worst. Ook Van der Heijden en Sanne Cant maakten nog kans op een podiumplek, terwijl Schreiber er doorheen begon te zakken. Het was op deze strijd dat we ons moesten focussen, want het was inmiddels al duidelijk dat Alvarado met de zege zou gaan lopen. Uiteindelijk pakte ze met ruime voorsprong haar tweede overwinning van het seizoen.

Strijd om plek twee

Daarachter ging Van Alphen eerst voorbij Manon Bakker en passeerde daarna ook haar ploeggenote Worst, nadat laatstgenoemde onderuit schoof. Aanvankelijk leek Worst nog terug te kunnen keren bij Van Alphen, maar langzaam maar zeker werd het gat dan toch groter. Zo ging de tweede plaats naar Van Alphen, terwijl Worst genoegen moest nemen met de derde plek. Manon Bakker werd vierde, Sanne Cant vijfde.

Superprestige Niel

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) in 42m11s

2. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) op 1m04s

3. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 1m21s

4. Manon Bakker (Crelan-Corendon) op 1m40s

5. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 1m55s

6. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Corendon) op 2m16s

7. Marie Schreiber (SD Worx) op 2m26s

8. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m39s

9. Francesca Baroni (Hubo-Remotive) op 3m01s

10. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 3m27s