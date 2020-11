Ceylin del Carmen Alvarado de sterkste in Ethias Cross Leuven

Ceylin del Carmen Alvarado sprintte zaterdag naar de overwinning in de Ethias Cross Leuven. De wereldkampioene glipte in de slotronde mee met Denise Betsema, die zij in een sprint vervolgens de baas was.



Leuven was zaterdag het decor van een nieuwe manche in de Ethias Cross. Na twee door Betsema gewonnen edities zocht de organisatie naar een opvolgster van de Texelse veldrijdster, die ook vandaag weer tot een van de favorieten werd gerekend.

In de openingsfase was het Perrine Clauzel die verrassend de kop nam. De 26-jarige Franse veldrijdster eindigde vorige week nog als vijfde op het Europees kampioenschap in Den Bosch. Bij de eerste doorkomst had Clauzel al direct een handvol seconden te pakken op een achtervolgend groepje met onder meer Annemarie Worst, Alvarado, Lucinda Brand en Betsema.

Knap breidde Clauzel haar voorsprong uit tot vijftien seconden in het eerste kwartier, maar daarna begon het te rommelen bij de achtervolgers. Brand en Worst plaatsten een serieuze versnelling, waarna zij snel dichterbij de leidende Franse kwamen. Ook Alvarado, Betsema en Manon Bakker slopen mee. Onder aanvoering van de wereldkampioene maakten zij zelfs weer de aansluiting.

Daarna was het aan Betsema om eens haar kracht te tonen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal kreeg Alvarado en Worst in haar kielzog mee. Ook Brand en Bakker sloten uiteindelijk op hangen en wurgen aan. Bij Clauzel ging het lichtje definitief uit.

In de laatste ronde bleven er dus vijf rensters over. Alvarado, Worst, Brand, Betsema en de op drie seconden hangende Bakker. De taaie Bakker brak nimmer, maar zij zou zich niet meer in de strijd om de overwinning mengen.

Betsema probeerde het in de slotronde nog een keer. Brand en Worst moesten direct een gat laten, maar van Alvarado kwam zij niet af. In de sprint ging Betsema vervolgens van kop af aan, maar dat bleek niet voldoende om Alvarado van de zege te houden.

Ethias Cross Leuven

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions)

4. Annemarie Worst (777)

5. Manon Bakker (Credishop-Fristads)

6. Perrine Clauzel (A.S. Bike Crossteam)

7. Kata Blanka Vas

8. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

9. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

10. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)