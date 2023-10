zondag 22 oktober 2023 om 14:52

Ceylin del Carmen Alvarado ‘best of the rest’ in Overijse: “Ik zat te vloeken op mijn fiets”

Ceylin del Carmen Alvarado moest in de Superprestige Overijse genoegen nemen met een tweede plaats. Alleen de ongenaakbare Fem van Empel bleef haar voor. Is de renster van Alpecin-Deceuninck tevreden? “Joah, ik denk het wel. Ik heb het maximale eruit gehaald”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik strand op de tweede plaats, maar ik heb mijn best gedaan om het best mogelijke resultaat eruit te halen. Dat is gelukt, dus ik mag wel tevreden zijn”, aldus Alvarado, die Van Empel al in de eerste ronde een groot gat zag slaan. “Ik zat te vloeken op mijn fiets. Ik zat veel te ver, ik was heel slecht weg. Het was pas na driekwart ronde dat ik van voor zat, toen was ze al weg. Ik heb nog wel een poging gedaan, maar de vogel was gaan vliegen. Dat was wel balen natuurlijk.”

Op Van Empel stond vandaag duidelijk geen maat. Is het voor Alvarado wachten op de crossen die de wereldkampioene overslaat om haar slag te slaan? “Uiteraard ligt daar een kans. Nu ook wel, maar ze steekt er natuurlijk wel bovenuit. Als ze er niet is, is het aan ons om de koers hard te maken. Dat zal ook wel lukken. Zo lang het gevoel goed is en het in het koppie ook goed is, dan komt het wel in orde.”