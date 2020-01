Ceylin Alvarado tot 2024 bij Alpecin-Fenix zondag 26 januari 2020 om 14:52

Het contract van Ceylin del Carmen Alvarado bij Alpecin-Fenix is opengebroken en verlengd. De Nederlands kampioene veldrijden heeft haar handtekening gezet onder een verbintenis tot en met februari 2024 bij de crossploeg van de broers Roodhooft.

De vernieuwde samenwerking tussen Alvarado en Alpecin-Fenix werd getekend voorafgaand aan de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide. Van vandaag had de 21-jarige veldrijdster zich, buiten de contractverlenging, toch iets anders voorgesteld. Alvarado liep door een val de dag- en eindzege mis in Hoogerheide.

Dit jaar is Alvarado een van de revelaties bij het vrouwenveldrijden. De Rotterdamse is officieel nog belofte, maar won dit jaar al elf keer tussen de elite-vrouwen. Mede daardoor besloot ze onlangs om het WK veldrijden dit jaar in Zwitserland te betwisten bij de elites. Eerder dit seizoen won ze de Europese titel, dat was nog wel bij de beloftes.