Ceylin del Carmen Alvarado kiest voor WK Veldrijden bij de elites zondag 12 januari 2020 om 20:59

Het is nog niet officieel bevestigd, maar Ceylin del Carmen Alvarado rijdt dit jaar het WK Veldrijden bij de elite. Dat vernam WielerFlits uit goede bron. Ze ziet af van het voornemen om nog één keer bij de beloften te starten.

Aanvankelijk besliste de 21-jarige Nederlandse om te starten bij de beloften, omdat ze in die categorie dit jaar de laatste kans heeft om de regenboogtrui te behalen. Na de goede resultaten van de afgelopen weken (Alvarado won dit jaar alle vier de veldritten waar ze aan de start stond) is in overleg met de ploegleiding van haar team Alpecin-Fenix besloten om toch bij de elite te starten. Naar verwachting zal morgen het nieuws officieel aangekondigd worden.

Dit had Alvarado er vanmiddag na afloop van het door haar gewonnen WK over te zeggen: