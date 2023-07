Jasper De Buyst erg teleurgsteld na opgave kopman Ewan: “Niet veel positiefs over te zeggen”

De dertiende rit van de Tour de France was er voor Lotto Dstny één van pieken en dalen. Waar Maxim van Gils op de Grand Colombier uitblonk met een tweede plek in de daguitslag, zag de formatie hun sprinter Caleb Ewan uit de Tour stappen. Ploegmaat en trouwe helper Jasper de Buyst baalt flink van het besluit van zijn kopman. “Het is gewoon heel teleurstellend”, aldus de Belg in gesprek met Sporza.

De Ronde van Frankrijk begon zeer hoopvol voor de Australische sprinter van Lotto Dstny. Tweemaal een podiumplek in een massasprint beloofde veel goeds. Later bleek echter dat het daarbij zou blijven. De laatste dagen bivakkeerde de sprinter veelal in de staart van de koers. Jasper De Buyst stond hem in zijn lijdensweg vaak trouw bij.

“Ik heb het via via gehoord. Het is toch heel teleurstellend”, reageert De Buyst op het nieuws over Ewan. “Er is niet veel positiefs over te zeggen. Ik had niet het gevoel dat het voor hem geen zin meer had. In de Tour moet je elke dag proberen door te komen. Dat is de reden waarom ik gisteren 160 kilometer met hem alleen in het wiel gereden heb.”

De inspanning blijkt nu voor niks te zijn geweest. Caleb Ewaen zal Parijs nooit halen. Een gemiste kans volgens De Buyst. “Ik ben wel teleurgesteld. Ik denk dat dat niet abnormaal is. Ik hoopte dat zijn moeilijke dag voorbij was. Het zijn nog 2 à 3 sprints. Ik zei dat we dag per dag moesten doorkomen. Nu is onze kans op een sprintzege weg, dat is gewoon zonde.”

