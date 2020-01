CEO Flanders Classics over WB CX ’20-’21: “Kaarten liggen gunstig voor Hoogerheide” vrijdag 17 januari 2020 om 16:30

“De communicatie erover komt toe aan de UCI. Maar de kaarten liggen goed voor Hoogerheide om deel uit te maken van de hervormde Wereldbeker”, aldus Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel op de persconferentie van de GP Adrie van der Poel. Het is de eerste keer dat Flanders Classics zich, zij het officieus, openlijk uitspreekt.

We gaven het een tiental dagen geleden al mee: de kans dat Hoogerheide en Hulst de twee Nederlandse manches in de hervormde Wereldbeker veldrijden zijn, is bijzonder reëel. Wat betreft Hoogerheide werd dat deze namiddag, weliswaar officieus, bevestigd door Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

“Er zijn een aantal gesprekken geweest en de kaarten liggen goed”, aldus Van Den Spiegel. “Het is duidelijk dat we met deze mensen verder willen in de toekomst. Maar de communicatie komt toe aan de UCI. Uiterlijk tijdens het WK, eind deze maand in het Zwitserse Dübendorf, zal daar definitieve duidelijkheid over komen.”