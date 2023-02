Cavendish en Lutsenko voeren Astana Qazaqstan aan in Tour of Oman

Astana Qazaqstan hoopt in de komende Tour of Oman (11-15 februari) op meerdere terreinen te schitteren. De ploeg rekent in de (op papier) enige echte sprinterskans op nieuwkomer Mark Cavendish. Alexey Lutsenko – in 2018 en 2019 winnaar van de Tour of Oman – is dan weer de aangewezen klassementsman.

Cavendish zal in het Sultanaat Oman zijn debuut maken voor de Kazachse formatie. Vrijdag zal hij aan de start verschijnen van de Muscat Classic, zijn eerste koers van 2023, gevolgd door de vijfdaagse Tour of Oman. Op het eerste gezicht is er slechts één sprintopportuniteit voor de 37-jarige Brit: in de openingsetappe naar het Oman Convention and Exhibition Center worden de nog relatief vlakkere wegen opgezocht.

De 34-voudig ritwinnaar in de Tour de France heeft zin in het nieuwe, Kazachse avontuur. “Hier voel ik me gerespecteerd voor wat ik bereikt heb, wat ik nog kan bereiken, en als persoon. Ik heb in teams gezeten waar ze me ophemelden, dat is zwaar. Je voelt je geïsoleerd, je voelt de druk. Dit is de eerste keer dat ik ergens naartoe kan werken in plaats van dat ik het gevoel heb dat ik mezelf moet bewijzen om een kans te krijgen”, vertelde hij in een interview met The Sunday Times.

Verder is het in de Muscat Classic en Tour of Oman dus uitkijken naar Lutsenko. De inmiddels 30-jarige Kazach heeft zeer goede herinneringen aan de Tour of Oman, aangezien hij zich al twee keer tot eindwinnaar wist te kronen. De Colombiaanse klimmer Harold Tejada, de Italiaanse hardrijder Manuele Boaro en diens landgenoot Leonardo Basso, de Kazachse U23-wereldkampioen Yevgeniy Fedorov en de Estse sprinter Martin Laas vervolledigen de selectie.