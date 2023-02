Cavendish looft Vinokourov: “Voor het eerst in jaren hoef ik mezelf niet te bewijzen”

Mark Cavendish zal deze week in Oman zijn eerste wedstrijdkilometers van het nieuwe jaar maken. Dat doet de 38-jarige Brit in de kleuren van Astana Qazaqstan. In een uitgebreid interview met The Sunday Times spreekt Cavendish vol lof over de Kazachse formatie en ploegmanager Alexander Vinokourov.

Lang leek het erop dat Cavendish in 2023 voor B&B Hotels-KTM uit zou komen, maar dat project stortte uiteindelijk in. Vinokourov was er vervolgens als de kippen bij om The Manx Missile binnen te hengelen. “Vino belde op en vroeg me: ‘Wat denk je ervan? Ik kan je niet betalen wat B&B zou doen, maar kom hier, er is geen druk'”, vertelt Cavendish.

“We spraken over de voordelen, maar ook wat er zou gebeuren als ik niet succesvol zou zijn, als het de andere kant op zou vallen. Het zei alleen: ‘Het maakt niet uit. Als je niet wint, win je niet. Maar we gaan het proberen.’ Het is lang, heel lang geleden dat iemand zo tegen me heeft gesproken. Ik heb in teams gezeten waar ze me ophemelden, dat is zwaar. Je voelt je geïsoleerd, je voelt de druk. Ook heb ik in teams gezeten waar ik geschopt werd, niet fysiek, maar ook dat is niet fijn. Hier voel ik me gerespecteerd voor wat ik bereikt heb, wat ik nog kan bereiken, en als persoon.”

Bahrain en Quick-Step

Nadat hij vier jaar voor Dimension Data reed, kwam Cavendish in 2020 uit voor Bahrain Victorious. Zijn carrière leek bij die laatste ploeg als een nachtkaars uit te gaan. Deceuninck-Quick-Step viste hem echter op en voor het team van Patrick Lefevere won de Brit vier etappes in de Ronde van Frankrijk 2021. Het jaar erop ging Fabio Jakobsen echter naar de Tour als sprinter en bleef Cavendish thuis.

“Ik heb het gevoel dat ik al jaren door hoepels spring. Eerst waren er de jaren bij Dimension Data. Daar werd ik door de schuld van het team ziek (Cavendish had de Ziekte van Pfeiffer, red.), maar kreeg ikzelf de rekening gepresenteerd. Dat doet pijn. Bij Bahrain, en zelfs bij Quick-Step, kon ik me niet ergens op voorbereiden, een doel stellen. Dit is de eerste keer dat ik ergens naartoe kan werken in plaats van dat ik het gevoel heb dat ik mezelf moet bewijzen om een kans te krijgen.”

Rechtszaak

Ook op persoonlijk gebied is Cavendish onder de indruk van Vinokourov. Vino was ‘briljant’, toen begin dit jaar de rechtszaak begon tegen de verdachten van de overval op Cavendish zijn familie in november 2021. “Het team was enorm ondersteunend, ongelooflijk. Het tekenen van het contract werd uitgesteld omdat ze me tijd gaven. Vino zei: ‘Neem de tijd, wees bij je familie als dat nodig is.’ (…) Het nam een enorme druk weg, waardoor we ermee om konden gaan.”

Lees meer: Overvallers dreigden Mark Cavendish neer te steken in bijzijn vrouw en kinderen