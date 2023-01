Niet één, maar twee bergetappes in Tour of Oman 2023

De klimmers komen in de eerstvolgende editie van de Tour of Oman goed aan hun trekken. De organisatie heeft namelijk twee lastige etappes uitgetekend, eindigend op de flanken van Jabal Haat en Green Mountain.

De rappe mannen komen er in de Tour of Oman maar bekaaid vanaf, want op papier is er slechts één kans voor de pure sprinters. Op de eerste dag worden nog de relatief vlakke wegen van het Sultanaat Oman opgezocht, tussen startplek Al-Rustaq Fort en de finish aan het Oman Convention and Exhibition Center. Na de openingsrit lijkt het ook meteen gedaan met de sprintpret.

In de tweede etappe finishen de renners namelijk in Qurayyat, na een beklimming van 2,6 kilometer aan 7%. Een aankomst voor de puncheurs dus, wat in het verleden al heeft geresulteerd in winst voor Anthon Charmig, Alexey Lutsenko, Søren Kragh Andersen en Edvald Boasson Hagen. Ook Alexander Kristoff won al eens in Qurayyat, al was dat wel na een vlakkere finale.

Op dag drie is het nog meer klimmen geblazen, aangezien de coureurs voor het eerst in de geschiedenis van de Tour of Oman zullen finishen op de flanken van Jabal Haat. Dit doen ze na een beklimming van 4,6 kilometer aan 8,5%: hier zal het kaf van het koren worden gescheiden. Ook de vierde rit tussen Izki en Ytti Hills is niet van de poes, met in de laatste vijftien kilometer de klim naar Al Jissah (2,5 km aan 6,9%) en een dubbele passage van Yitti Hills (1,6 km aan 6,6%).

Laatste krachtmeting op Green Mountain

Het venijn zit hem echter in de staart, want op de slotdag trekken de renners nog naar de top van Green Mountain. Deze beklimming van 5,7 kilometer aan 10,5%, met pieken tot 13%, is al sinds het begin van de Tour of Oman een belangrijke scherprechter. Robert Gesink was de allereerste die hier wist te winnen, dat deed hij in 2011. Daarna wonnen Vincenzo Nibali (twee keer), Joaquim Rodríguez, Chris Froome, Rafael Valls, Ben Hermans, Miguel Ángel López, Alexey Lutsenko en Jan Hirt.

De voorlopig laatste winnaar op Green Mountain, Jan Hirt, was vorig jaar ook de beste in het eindklassement. De Tsjechische klimmer werd op het eindpodium geflankeerd door Fausto Masnada en Rui Costa. Hirt staat ook dit jaar weer op de voorlopige deelnemerslijst van de Tour of Oman, net als Emanuel Buchmann, Alexey Lutsenko, Ruben Guerreiro en topsprinters als Mark Cavendish, Tim Merlier en Pascal Ackermann.

Rittenschema Tour of Oman 2023 (11-15 februari)

11/02 – Etappe 1: Al-Rustaq Fort – Oman Convention and Exhibition Center (147,4 km)

12/02 – Etappe 2: Sultan Qaboos Sports Complex – Qurayyat (174 km)

13/02 – Etappe 3: AL Khobar – Jabal Haat (151,8 km)

14/02 – Etappe 4: Izki – Ytti Hills (194,2 km)

15/02 – Etappe 5: Samail – Jabal Al Akhdhar/Green Mountain (152,2 km)