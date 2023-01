Casper van Uden (Team DSM) van toptalent naar WorldTour-sprinter binnen een jaar: “In grote lijnen hetzelfde”

Interview

Casper van Uden is de Saudi Tour begonnen met een elfde plaats. De 21-jarige Schiedammer werd afgelopen augustus overgeheveld van de opleidingsploeg van Team DSM naar het WorldTeam. Daar is hij meteen gepromoveerd tot een van de drie sprinters, naast Sam Welsford en Alberto Dainese. “Mooi om daartussen te staan en die kans te krijgen”, vertelt Van Uden aan WielerFlits.

De jongeling zette in 2022 definitief de laatste stap richting de profs. Hij maakte daartussen al indruk tijdens de verregende Scheldeprijs, maar ook in het Continental- en U23-circuit drukte de sterke sprinter zijn stempel. Zo won hij ritten in de rondes van Normandië (twee) en Bretagne (een), voordat hij in augustus een rit en het puntenklassement in de Tour de l’Avenir op zijn naam schreef. “Ik vind het lastig om één moment als hoogtepunt aan te wijzen. Scheldeprijs was mooi, maar die etappe in de Tour de Bretagne ook. Ik viel de dag ervoor hard en had veel pijn, maar mijn ploeggenoten geloofden nog steeds in een ritzege. Zij hielpen me daar echt aan die overwinning.”

Wat is het grootste verschil tussen de opleidingsploeg en het WorldTeam?

“Op zich niet heel veel, al is het natuurlijk allemaal iets professioneler. Zie het als net iets meer ondersteuning op het gebied van voeding, een meer wetenschappelijke benadering, dat soort zaken. Er is dus wel iets veranderd, maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Het was wel heel relaxt om te weten dat ik binnen deze ploeg de stap van de beloften naar de profs kon maken. Je kunt je dan meer focussen op ontwikkelen, dan wanneer je voor resultaten moet rijden. Je mag fouten maken, dat is denk ik het belangrijkste. Het ging in 2022 erg lekker, ik was klaar voor deze stap.”

Je rijdt met Team DSM nu de Saudi Tour. Wat moet of mag er?

“Dit is een heel mooie kans om onze sprinttrein op de rails te krijgen en te kijken hoe we hier voor het beste resultaat kunnen gaan. De ploeg heeft duidelijk gezegd dat ik niet moet winnen. Het is vooral belangrijk om stappen te zetten voor de rest van het seizoen. Zelf ga ik ook niet zeggen dat ik hier al moet winnen. Het is een belangrijke koers om erin te komen en om progressie te boeken.”

Hierna trek je naar Portugal en dan wacht Parijs-Nice. Hoe blij ben je met dat programma?

“Het is voor mij dit jaar belangrijk om te zien hoe ik ook dat soort koersen verteer. Het idee is dat ik in Parijs-Nice de massasprints voor mijn rekening neem. Dat is weer een mooie kans op het allerhoogste niveau. We zijn benieuwd hoe dat gaat, zodat Team DSM en ik aan de hand daarvan weer verder kunnen met de oog op de rest van het seizoen. Of ik een lead out mee krijg? Dat weet ik nog niet precies, maar ik denk wel dat er een paar jongens meegaan die me daar goed kunnen helpen.”

Vervolgens focust heel de wielerwereld zich voornamelijk op de klassiekers. Casper van Uden ook?

“Nee. In 2023 focus ik me echt op de sprints. We hebben er heel bewust voor gekozen om niet alles tegelijkertijd te gaan doen. Het moet niet zo zijn dat ik compleet afgedraaid ben in oktober en dan puffend zeg: ‘gòh, dit was me toch een jaar’. Dat komt ook omdat ikzelf nog niet weet of ik nu een pure sprinter ben, of de klassiekers er in de toekomst ook bij kan doen. We proberen dit seizoen de sprints en pakt dat goed uit, dan weten we dat we op het juiste spoor zitten. Dan kan ik volgend jaar wat meer klassiekers meepakken om te kijken hoe dat gaat.”

Met andere woorden: in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix gaan we je niet zien?

“Ik weet niet of ik dat gelijk dit jaar al zou willen, nee. Volgens mij is het beter om misschien eerst andere koersen te doen, waar ik wel finales kan rijden. Daar hardheid opdoen en dan eventueel in 2024 eens kijken of ik zo’n grote koers erbij kan doen. Sprinten past bij mij en het is mooi als ik in de toekomst de combinatie met de klassiekers kan maken. Zeker als je ziet dat zulke wedstrijden – net als veel andere zware koersen – ook eindigen in een sprint. Echt alleen maar sprinten-sprinten, heb je niet meer. Wat dat betreft is Olav Kooij wel een mooi voorbeeld. Ik ben ook niet mega groot. Het is allang niet meer zo dat alleen jongens van zo’n tachtig kilo massasprints kunnen winnen.”

Wat zijn jouw kansen op een grote ronde in 2023?

“Dat weet ik nog niet, dat bekijken we aan de hand van de progressie die ik boek. De Giro d’Italia is alvast een heel lastige editie dit jaar. Romain Bardet wil in de Tour de France voor een klassement gaan. Dat is ook niet ideaal voor mij, omdat gelijk al te doen. Ik doe lekker rustig aan en dan kijken we wel hoe ik mezelf ontwikkel. Ik heb geen haast en het is belangrijk om nu de rust te bewaren. Ik heb nog zo lang te gaan. Dit jaar staat echt in het teken van veel leren. Hopelijk kunnen we dan volgend jaar wat meer verwachtingen aan mijn persoon koppelen. Dat zien we dan wel.”

Maar toch zet Team DSM jou bij de eerste drie sprinters van de ploeg?

“Dat klopt, samen met Sam Welsford en Alberto Dainese. Het is mooi om daartussen te staan en die kans te krijgen. Sam is supersterk en Alberto is supersnel. Die won vorig jaar een rit in de Giro, dan ben je geen pannenkoek. Ook in andere wedstrijden heeft hij het goed gedaan. Samen zijn wij dit jaar wel de drie sprinters met dienst. Maar voor mij wel met het oog op de toekomst.”

Wedstrijdprogramma Casper VAN UDEN