Dylan Groenewegen is veruit de snelste in openingsrit Saudi Tour

Dylan Groenewegen heeft de openingsrit van de Saudi Tour op zijn naam geschreven. De Nederlander was veruit de snelste in de massasprint. Dušan Rajović (Bahrain Victorious) werd tweede, Max Walscheid (Cofidis) derde. Cees Bol eindigde bij zijn debuut voor Astana Qazaqstan op de zevende plek.

De Saudi Tour begon dit jaar met een 180 kilometer lange etappe van AlUla International Airport naar Khaybar. Onderweg moest wel wat hoogte overwonnen worden, maar echt lastig werd het nooit. De verwachting was de etappe zou eindigen in een massasprint.

De vlucht van de dag bestond uit zes renners. Marcus Sander Hansen (Uno-X), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi), Alessandro Iacchi (Corratec), Kosuke Takeyama (JCL Team UKYO), Muhammad Nur Aiman Mohd Zariff (Terengganu Polygon) en de Belg Aaron Van Der Beken (Bingoal WB) kozen al vroeg het hazenpad en kregen een voorsprong van ruim vijf minuten. In het peloton werd het tempo bepaald door Jayco AlUla en Team DSM. Met respectievelijk Dylan Groenewegen en Casper van Uden hadden beide ploegen een snelle man in de gelederen.

Zo’n zeventig kilometer voor het einde viel de kopgroep na een tussensprint uiteen. Marcus Sander Hansen (Uno-X) en Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) bleven met z’n tweeën over vooraan en begonnen met drie minuten voorsprong aan de laatste vijftig kilometer. In die fase ging het in het pak lichtjes op de kant, waardoor steeds kleine plukjes renners moesten passen. Ook UAE Emirates-sprinter Pascal Ackermann kwam in de problemen.

Lekke banden

Nog meer dan de wind zorgde materiaalpech voor problemen. Het regende namelijk lekke banden. Ook Dylan Groenewegen moest (meerdere keren) van wiel wisselen. Toen dat op veertig kilometer voor het einde gebeurde, viel de Nederlander terug in tweede waaiertje. Met de hulp van zijn ploeggenoten kon Groenewegen echter weer terugkeren.

Op dertig kilometer voor het einde kwam er nog een verandering vooraan: Peio Goikoetxea vond het wel mooi geweest en liet Marcus Sander Hansen gaan. Laatstgenoemde verzette zich nog een tijdje dapper, maar met nog dertien kilometer te gaan zat ook het avontuur van de Deen erop. We konden ons opmaken voor een massasprint.

In aanloop naar die sprint zagen we, naast Team DSM en Jayco AlUla, onder andere ook Astana Qazaqstan nadrukkelijk van voren. Zij hadden met nieuwkomer Cees Bol eveneens een kanshebber voor de ritzege. Het was Antonio Nibali die de Nederlander vooraan afzette, maar in de laatste drie kilometer kwamen toch weer Team DSM en Jayco AlUla opzetten. Toen die eerste ploeg op kop reed, op anderhalve kilometer van de streep, was er een valpartij in het midden van het pak. Jonathan Milan, een van de favorieten, bleef overeind, maar kon vanwege problemen met zijn fiets niet meer meesprinten.

Groenewegen wint afgetekend

In de laatste kilometer nam Luka Mezgec over van de mannen van Team DSM, met Groenewegen in zijn spoor. De Nederlander sloeg bij zijn aanzet vervolgens direct een gat en kon al ver voor de streep recht overeind komen. Hij verwees Dušan Rajović (Bahrain Victorious) en Max Walscheid (Cofidis) naar de plaatsen twee en drie. Cees Bol werd zevende.