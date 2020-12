EF Pro Cycling gaat samenwerken met Colombiaans sportministerie

EF Pro Cycling gaat samenwerken met het Colombiaanse ministerie van Sport. De overeenkomst wordt in januari bekrachtigd, kondigde sportminister Ernesto Lucena aan.

De samenwerking vloeit voor uit uitvoerige gesprekken met ploegmanager Jonathan Vaughters en Rigoberto Urán, laat de bewindvoerder weten aan Colombiaanse media. “De samenwerking kan de wielersport in ons land meerdere voordelen opleveren. In eerste instantie is het de bedoeling dat onze renners, van Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas en andere Colombiaanse teams, bij de ploeg de kans krijgen om mee te trainen en zich te oriënteren op de toekomst.”

Ook onderwijs maakt deel uit van de plannen, aangezien EF Education First een onderwijsbureau is dat taalcursussen aanbiedt. Alle details en de uitvoering van de samenwerking bevinden zich nog in de voorbereidende fase, laat Lucena nog weten. De bedoeling is dat de overeenkomst in januari wordt ondertekend en bekrachtigd. Volgend seizoen staan vier Colombianen bij EF Pro Cycling onder contract; naast Urán zijn dat Sergio Higuita, Diego Camargo en Daniel Arroyave.