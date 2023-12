vrijdag 29 december 2023 om 14:29

Sanne Cant is de modder de baas en wint Exact Cross Loenhout

In een regenachtig Loenhout is het Sanne Cant gelukt om een typische moddercross te winnen. De Exact Cross Loenhout draaide uit op glibberen en glijden en de Belgisch kampioene bleek het beste om te kunnen gaan met deze zware omstandigheden. Kristyna Zemanova en Manon Bakker maakten het podium compleet.

Veel rensters uit de tweede lijn hadden de Exact Cross Loenhout wellicht al omcirkeld. Op de startlijst van deze cross pronken namelijk niet de namen van toppers als Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado of Puck Pieterse. Dit bood dus kansen voor andere rensters om dit seizoen het hoogste schavot te betreden. Al moesten ze dan wel om kunnen gaan met de modder en de regen.

Favorieten laten zich direct zien

Toen de vrouwen na de start het veld in doken, werden de zware omstandigheden direct duidelijk. Links en rechts moesten vrouwen van de fiets af in de diepe modder. Het duurde dan ook niet lang voordat het kaf van het koren werd gescheiden. De Tsjechische Krystina Zemanova was de eerste die ten aanval trok.

Veel van de vrouwen in het pak hadden op haar versnelling geen antwoord. Enkel Manon Bakker van Crelan-Corendon wist haar wagonnetje aan te haken. Daarachter was het die andere favoriet, Sanne Cant, die probeerde zich terug te werken naar de kop van de koers. Aan het einde van ronde één kwam het drietal een kleine halve minuut voor nummer vier Anna Kay over de meet.

Fietswissel

Vanwege de modder kregen de fietsen het ook zwaar te verduren. Het wisselen van de fiets bleek een belangrijk onderdeel te worden deze koers. Waar Manon Bakker bij de eerste passage van de materiaalzone op de fiets bleef, kozen haar metgezellen wel voor een wissel. Bij de tweede passage in ronde twee was de situatie andersom. Vlak voor deze materiaalzone koos de Belgisch kampioene Sanne Cant de aanval.

Zemanova kon het wiel van Cant nog wel volgen, maar Bakker moest door haar wissel een gaatje laten. Zo hielden we twee vrouwen over aan de leiding. In de strijd om de overige plekken in de top-5 had Anna Kay gezelschap gekregen van de Belgische Jana Dobbelaere. Zij reden echter al op een kleine minuut achterstand en maakten geen aanspraak op het podium.

België boven in Loenhout

In ronde drie – van de in totaal vier zware rondes – plaatste de vrouw in de Belgische driekleur de beslissende aanval. Cant reed metertje voor metertje weg bij Zemanova en ging de laatste ronde met tien seconden voorsprong in. In de laatste ronde kwam haar zege niet meer in gevaar. Zo grijpt Cant haar eerste zege van dit seizoen en haar vijfde zege in Loenhout. Zemanova en Bakker maakten het podium compleet.