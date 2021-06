Canadese klassiekers in Québec en Montréal voor tweede jaar op rij afgelast

De Grand Prix de Québec en Montréal gaan ook dit jaar niet door. Dat heeft de internationale wielerunie UCI vandaag laten weten in een perscommuniqué. Ook vorig jaar ging er vanwege de coronacrisis al een streep door de tweede Canadese klassiekers.

De Grand Prix de Québec zou dit jaar worden verreden op vrijdag 10 september, twee dagen later gevolgd door de wedstrijd in Montréal. De organisatie slaagt er echter ook in 2021 niet in om de eendagskoersen te organiseren in coronatijd. In 2022 hoopt men weer terug te keren met de wedstrijden in Québec en Montréal.

Vorig jaar was de organisatie ook al genoodzaakt om de wedstrijden af te gelasten, aangezien de renners te maken kregen met reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen. Verder waren grootschalige evenementen tot minstens 31 augustus verboden.

Michael Matthews won in 2019 de voorlopig laatste editie van de wedstrijd in Québec, Greg Van Avermaet was twee jaar geleden de beste in Montréal.