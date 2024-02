maandag 5 februari 2024 om 11:06

Cameron Mason vindt ook op WK zijn goede benen niet: “Iets om van te leren”

Video Cameron Mason kon in de eerste maanden van het crossseizoen wedijveren met de besten, maar de laatste weken wilde het niet meer vlotten. Ook op het WK kwam hij er niet aan te pas. De Brit werd slechts 24e. “Het is niet geweldig”, gaf hij na afloop toe voor de camera van WielerFlits.

“Ik hoopte op meer, maar met de benen die ik vandaag had, was het het hoogst haalbare”, aldus Mason. “Ik weet niet hoe ik beter had kunnen doen. Het rondje tijdens de Mixed Relay gaf me misschien de valse hoop dat dit weekend beter kon zijn, maar door het gebrek aan momentum dat ik de laatste weken had, zat er vandaag niet veel in. Ik denk dat dit het maximum was, maar het is jammer dat mijn maximum van dit moment vrij ver verwijderd is van mijn maximum van in november en december.”

“Het is iets om van te leren”, vervolgt de 23-jarige crosser. “In een druk veldritseizoen is de opbouw naar het WK heel belangrijk en ik moet leren hoe ik dat beter kan doen. De vorige jaren heb ik vaker weekenden overgeslagen en een meer gefocuste voorbereiding gehad. Ik denk dat we dat volgend jaar ook weer gaan doen. Ik heb geen spijt van hoe ik dit seizoen heb gereden, maar het is nu alleen zaak om het nog wat te finetunen zodat ik volgend jaar beter kan rijden op het WK.”

Mason denkt dat zijn drukke schema een van de redenen is dat hij op het WK niet optimaal presteerde. “En gewoon het algehele gebrek aan voorbereiding. Toen ik het seizoen startte, was behoorlijk goed. Maar de voorbereiding was niet goed genoeg om het vier maanden vol te houden. Dat is de volgende stap. Ik heb mijn topsnelheid en potentieel getoond, en het voelde niet heel moeilijk om op dat niveau te komen, na een niet zo goede zomervoorbereiding. Dus ik weet dat ik met meer consistentie nog een niveautje hoger kan. Ik kijk uit naar de toekomst.”

Wegseizoen

Komend seizoen zullen we Mason ook op de weg zien, voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck. “Ik kijk er erg naar uit. Ik heb nog vier crossen dit seizoen, waar ik nog steeds doelen heb. Daarna heb ik even rust. Vervolgens ben ik heel erg benieuwd wat ik kan doen tijdens het wegseizoen. Met de ervaring en kennis bij het team wordt het denk ik een heel coole zomer.”