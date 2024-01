zaterdag 6 januari 2024 om 16:42

Cameron Mason tevreden na tweede plek in ’tractorrace’: “Voorbije maand was ik niet echt mezelf”

Cameron Mason heeft zijn eerste podiumplaats van 2024 in de zak. In de Hexia Cross Gullegem hoefde de Brit enkel Europees kampioen Michael Vanthourenhout voor te laten. “Het was een zware cross, een soort tijdrit”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik had niet de beste start, maar dat maakte hier niet heel veel uit. Het is toch een tractorrace“, aldus Mason. “Ik herstelde me, zocht uit wat de goede lijnen waren en werkte me terug naar voren. Het was een beetje vergelijkbaar met het EK (waar Mason ook tweede werd achter Vanthourenhout, red.). Op het moment dat ik van voren kwam, had Michael al een gat. Maar dat met een reden. Hij was duidelijk de sterkste vandaag. Ik denk dat het gat stabiel hield, zo rond de vijfentwintig seconden.”

De laatste keer dat Mason op het podium stond was begin december, in de Superprestige Boom. Nadien eindigde hij nog slechts één keer in de top-vijf van een cross. “Het geeft een goed gevoel om weer voor een podiumplaats te rijden, nadat ik de voorbije maand niet echt mezelf was. Het voelde vandaag een stuk beter”, klonk hij tevreden.

Slechte start

Had er nog meer ingezeten voor Mason als hij een goede start had gehad? “Misschien wel, maar er is een reden dat ik niet goed startte. Ik ben daar gewoon niet heel goed in. Ik kan niet zomaar beter gaan starten, ik moet daar aan werken. Dat ga ik doen. Hopelijk helpt dat me in de toekomst.”

De omstandigheden in Gullegem – veel modder, heel veel modder – pasten wel bij Mason. “Het is net als een cross in Groot-Brittannië. De ondergrond is overal hetzelfde, dus er is geen perfecte lijn. Je moet daarom voorzichtig zijn met je inspanningen, met het bepalen waar je gas geeft en waar je herstelt. Daar ben ik vrij goed in.”

Mason gaat met een goed gevoel naar huis, zei hij tot slot. “Het is fijn dat je kan afzien, dat je zo diep kunt gaan als dat je wilt gaan. In sommige andere koersen zat ik te vroeg op mijn limiet. Vandaag liet ik het over me heen komen. Dat is een fijn gevoel. Nu op naar de Wereldbeker van morgen (in Zonhoven, red.) en het nationaal kampioenschap van volgende week.”