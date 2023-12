zaterdag 2 december 2023 om 16:28

Cameron Mason tweede in thuiscross in Boom: “Weer een stap dichter bij de overwinning”

Video Weer een podiumplaats voor Cameron Mason. De Brit van Cyclocross Reds kon winnaar Joris Nieuwenhuis lang weerstand bieden, maar moest in het tweede deel van de cross toch het hoofd buigen voor de Nederlander. Hij was echter blij dat hij op het podium stond in Boom, want hij woont nabij het parcours.

“Het was leuk”, zei Mason in het flashinterview na afloop. “Ik ben naar de cross gelopen vandaag, ik kan mijn appartement bijna zien vanaf hier. Het was ook een mooie wedstrijd. Wel een eenzame wedstrijd. Ik probeerde het gat naar Joris te dichten, maar ik zat aan mijn max. Maar het is mooi om weer een podiumplaats te pakken in zo’n grote koers. Ik ben weer een stap dichter bij de overwinning.”

Mason had niet het voordeel dat hij het rondje in Boom beter kende dan zijn tegenstanders, vertelde hij. “Ik ben gisteravond aangekomen, dus ik heb niet op het parcours gereden. Maar ik ren hier wel eens tijdens mijn hardlooptrainingen. Het is cool om te zien dat er een koers naar de plek komt waar je woont.”

Klein verschil

Het verschil tussen Mason en Nieuwenhuis bleef rondenlang schommelen tussen de vijf en tien seconden. “Het leek misschien meer dramatisch op televisie dan het in werkelijkheid was. Het was een beetje slow-motion. Er waren stukken waar hij beter was, dan weer rondes waar ik beter was. Maar ik zat nooit in het wiel. Tot je in het wiel zit, is het nooit echt een strijd. Het was meer een tijdrit. Ik deed mijn best, maar de sterkste heeft gewonnen. Ik zal het de volgende keer weer proberen.”

Ondanks dat hij nooit in het wiel van Nieuwenhuis kwam, bleef Mason wel geloven dat hij kon winnen. “Ik weet dat er maar één fout van hem nodig is. Ik stopte dus niet met geloven, maar uiteindelijk werd ik tweede.”