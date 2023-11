zaterdag 25 november 2023 om 16:50

Cameron Mason ‘superblij’ met derde plaats: “Weer een mooie stap in de juiste richting”

Cameron Mason maakte zaterdag mede de koers in de X2O Trofee Kortrijk. Uiteindelijk eindigde de Brit als derde in de stadscross, achter Lars van der Haar en winnaar Eli Iserbyt. “Het was een echte strijd”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“De tactiek van Eli en Michael (Vanthourenhout, red.) hielpen me een beetje om terug te komen in de eerste groep”, aldus Mason. “Toen ik daar eenmaal zat, was het behoorlijk chaotisch. Ik zag waar ze mee bezig waren. Lars is heel ervaren: hij lette heel goed op de versnellingen. Ik zat steeds op het vinkentouw, maar iedereen zat op zijn limiet. Iedereen maakte fouten, ook ik. Maar ik ben superblij met deze derde plaats.”

Op een gegeven moment in de koers nam Mason het initiatief, maar vervolgens kwam hij ten val in eerste positie. “Ik voelde me een beetje een idioot. Maar zo gaat dat. Je zit vooraan en geeft alles. Dat is het moment waarop fouten gemaakt worden. Het was een lastig stukje voor me, net als het stukje erna, waar je heel snel op je fiets moest springen. Ik zat daar vaak op mijn limiet, maar ik heb mijn niveau vandaag laten zien met een podiumplaats.”

Vol zelfvertrouwen

Bij het ingaan van de laatste ronde zat Mason op een klein gaat, maar was hij nog niet uitgespeeld. Geloofde hij zelf in de zege? “100 procent. Ik heb veel zelfvertrouwen nu. Ik heb de laatste maand laten zien dat ik dichterbij kom. Vandaag was weer een mooie stap in de juiste richting.”

Zondag staat Mason alweer aan de start van de Wereldbeker Dublin. Hij vindt het speciaal om in de Ierse hoofdstad te rijden. “Er zal veel thuispubliek zijn uit Groot-Brittannië, maar het Ierse publiek zijn ook geweldige fans en prachtige mensen. Ik kijk er dus naar uit.”