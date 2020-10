Caleb Ewan sprint naar zege in Scheldeprijs na door valpartij ontsierde sprint

Caleb Ewan heeft de Scheldeprijs op zijn naam geschreven. De snelle man van Lotto Soudal won op de Churchillaan in Schoten na een wedstrijd van 174 kilometer de massasprint. De Australiër klopte Pascal Ackermann, die later werd gedeclasseerd na een onreglementaire sprint, en Niccolò Bonifazio en volgt op de erelijst tweevoudig winnaar Fabio Jakobsen op.

In aanloop naar de Vlaamse Hoogmis van aanstaande zondag, vormde de Scheldeprijs dit jaar de laatste halte op Belgische bodem. Geen start in Nederland dit jaar, maar tien lokale rondes van 17,4 kilometer rond Schoten.

Het duurde enige tijd voordat de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Nathan Van Hooydonk (CCC) en Elmar Reinders (Riwal Securitas) probeerden met een vroege aanval weg te geraken, maar het Belgisch/Nederlandse duo kreeg van het peloton maximaal twintig tellen voorsprong. De twee reden een ronde op kop voordat zij weer werden ingerekend.

Acht vluchters

Uiteindelijk slaagden acht renners erin om wel te ontsnappen. Onder hen Mark Cavendish, die enkele dagen na zijn emotionele reactie na Gent-Wevelgem toch nog een rugnummer op mocht spelden. De voormalig wereldkampioen had onderweg gezelschap van de de Nederlander Piotr Havik (Riwal Securitas), de Luxemburger Luc Wirtgen (Bingoal – Wallonie Bruxelles) de Zwitser Michael Schär (CCC), de Kazach Dmitriy Gruzdev (beiden Astana) de Brit Lewis Askey (Groupama-FDJ), de Deen Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) en de Amerikaan Travis McCabe (Israel Start-Up Nation).

Onderweg moesten de Denen Mads en Casper Pedersen om verschillende redenen (de een uit voorzorg, de ander na een val) de wedstrijd vroegtijdig verlaten. Het achttal aan kop zou niet meer dan anderhalve minuut voorsprong veroveren, maar zou desalniettemin het grootste gedeelte van de wedstrijd aan de leiding rijden.

Ewan maakt het af

In de slotronde probeerde Havik nog solo om het peloton voor te blijven, maar zijn dappere poging kon niet voorkomen dat hij op acht kilometer van het einde als laatste renner uit de lange vlucht werd ingerekend. Het vormde het startsein voor een finale waarin de ploegen zich opmaakten voor de verwachte massasprint, met de formatie van de gebruikelijke treintjes als gevolg.

Deceuninck-Quick-Step positioneerde zich ondanks de wind op kop al twee kilometer voor het einde aan kop van het peloton. Kopman Bennett raakte echter in de laatste hectometers ingesloten nadat Ewan zijn beslissende jump had ingezet. Alexander Kristoff trok de sprint aan voor Jasper Philipsen, maar het was de Australische pocketsprinter die met een groot verschil als eerste over de finish kwam.

Diskwalificatie Ackermann

De sprint werd ontsierd nadat een zwieper van Ackermann ervoor zorgde dat de Noor August Jensen onderuit ging. De Duitser werd na afloop gediskwalificeerd, waardoor Bryan Coquard op het podium werd gehuldigd.