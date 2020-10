Mads Pedersen verlaat uit voorzorg Scheldeprijs vroegtijdig

Mads Pedersen heeft vroegtijdig de Scheldeprijs verlaten. In de eendagswedstrijd ondervond de winnaar van Gent-Wevelgem hinder van zijn hamstring, waarna hij met zijn ploeg besloot dat hij beter wat rust kon nemen met het oog op de Ronde van Vlaanderen.

Pedersen wordt bij de favorieten gerekend voor de Ronde van Vlaanderen zondag na zijn zege in Gent-Wevelgem. Daar was hij na een felbetwiste wedstrijd de beste in een eindsprint met Florian Sénéchal, Matteo Trentin en Alberto Bettiol. Anderhalve week geleden was de Deen ook al vijfde in de BinckBank Tour.

“Twee jaar geleden deed ik het goed in Vlaanderen en nu heb ik laten zien dat ik een van de jongens ben die klassiekers kan winnen”, zei hij na Gent-Wevelgem over zijn favorietenrol voor de Ronde. “Het betekent veel voor me om hier te winnen. Ik miste het wereldkampioenschap en een van de redenen was om klaar te zijn voor de klassiekers.”

#SP20 @Mads__Pedersen has withdrawn from the race after feeling some slight discomfort in his hamstring. With the Team, he decided it was better to rest ahead of the Tour of Flanders on Sunday. pic.twitter.com/drJCRWowxj — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) October 14, 2020