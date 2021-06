Caleb Ewan schiet met scherp in derde rit Baloise Belgium Tour

De derde etappe in de Baloise Belgium Tour 2021 heeft een zege opgeleverd voor Caleb Ewan. De 26-jarige Australiër van Lotto Soudal was in de straten van Scherpenheuvel-Zichem de snelste in de massasprint. In de woonplaats van Sporza-commentator Michel Wuyts troefde hij Pascal Ackermann en Michael Mørkøv af. Remco Evenepoel blijft in het bezit van de leiderstrui.

Na twee shows van klassementsleider Evenepoel verplaatste het circus in de Ronde van België zich naar Gingelom, voor een rit over 174,4 kilometer naar Scherpenheuvel-Zichem. In de finale wachtte het peloton drie plaatselijke rondes van elk 16 kilometer. Daarin was wel de Côte Dongelstraat (700 meter aan 5,2% gemiddelde stijging) opgenomen, drie keer dus. Maar in de sterren stond een massaspurt geschreven en dat gebeurde dus ook.

Vroege vlucht

Ondanks de verwachte voorspelling van een massale aankomst, besloot een vijftal coureurs toch meteen vanuit het vertrek het hazenpad te kiezen. Onder hen zeker geen koekenbakkers: klassiekertalent Cedric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise), crosser Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), rasaanvaller Mirco Maestri (Bardiani-CSF-Faizanè), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) en Jan-Willem van Schip van BEAT Cycling. Die laatste reed vandaag voor het eerst in de rondte met het speciale SBB-stuur.

De Nederlander verzamelde onderweg een aantal punten voor het klassement om de strijdlust. Sweeck was vooraan de best geplaatste coureur op een minuut en 46 seconden achterstand op Evenepoel. Hoewel de crosser tijdens de rit virtueel aan de leiding reed, liet het peloton het vijftal niet begaan. De maximale voorsprong was zodoende nooit groter dan een dikke drie minuten, waardoor de koplopers nooit echt mochten dromen van de dagzege. In het peloton zagen we vooral de sprintersploegen het werk doen.

🎥 Footage of today’s early breakaway: Cedric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise), Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) and Jan-Willem Van Schip (Beat Cycling).#BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/51OYNMnImK — Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) June 11, 2021

Nerveuze finale

In een nerveuze finale duurde het lang voordat de vluchters gegrepen werden. In het peloton noteerde we een tweetal valpartijen. Een daarvan kende een groot slachtoffer: Jasper Philipsen. De jonge Belg van Alpecin-Fenix zou met Tim Merlier als aantrekker de sprint doen, maar het zou niet mogen zijn. Wel kon hij zijn weg vervolgen. Op zo’n zes kilometer voor het einde was de vlucht van vijf gegrepen, of althans: voor een groot deel. Op de Dongelstraat kwam het peloton langzij, maar er werd opnieuw aangevallen.

Dat was niemand minder dan vroege vluchter Maestri, die dan campagnon Beullens met zich meekreeg. Van Schip ging nog even in de contra-attaque samen met een renner van Deceuninck-Quick-Step, maar het mocht uiteindelijk niet baten. Het zou in de straten van Scherpenheuvel-Zichem uitmonden in een onoverzichtelijke massasprint met meerdere treintjes. Uiteindelijk verzorgde Jasper De Buyst een uitstekende lead out voor Ewan, waarna The PocketRocket op de oplopende finishstrook de tegenstand eenvoudig afhield.