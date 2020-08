Caleb Ewan over start in Nice: “Het wordt niet zomaar een sprint” vrijdag 28 augustus 2020 om 19:14

Caleb Ewan ziet kansen voor zichzelf in de openingsrit van de Tour de France. Ondanks dat de etappe rondom Nice over heuvelachtig terrein gaat, verwacht de kopman van Lotto Soudal te kunnen sprinten. “Maar het wordt niet zomaar een simpele sprint”, vertelde Ewan vooraf op een online persmoment.

“Wat goed is voor ons als sprinters, is dat er veel tijd is om nog terug te keren in het peloton als we hebben moeten lossen op de laatste beklimming”, zegt de Australiër, die weet dat het na de laatste klim nog ongeveer veertig kilometer is naar de finish in Nice.

De 26-jarige Ewan begint zaterdag pas aan zijn tweede Tour de France. “Ik voel al meer druk dan vorig jaar, toen ik aan de start stond van mijn eerste Tour. Mijn niveau is nog hoger en ik ben klaar voor de uitdaging van zaterdag”, aldus Ewan.

De sprinter van Lotto Soudal weet dat door het bergachtige parcours er veel sprinters ontbreken in de Ronde van Frankrijk. Hij ziet zes kansen voor de rappe mannen en noemt Elia Viviani, Sam Bennett en André Greipel als concurrenten. “En vanwege mijn drie zeges van vorig jaar liggen de verwachtingen hoog, dus ik voel meer druk”, zegt hij.