Ewan: “Als Milaan-San Remo te zwaar is voor mij, is het goed voor Gilbert”

Net als voor Philippe Gilbert wordt ook voor ploegmaat Caleb Ewan Milaan-San Remo het eerste grote doel van 2020. De Australische pocketsprinter heeft daar absoluut geen probleem mee, vertelt hij ons tijdens de winsterstage van Lotto Soudal op Mallorca.

Het programma van Caleb Ewan zal er volgend jaar niet veel anders uitzien dan dat van het voorbije seizoen. Hij start in januari in de Tour Down Under, gevolgd door de UAE Tour, Parijs-Nice en Milaan-San Remo. “Ik heb ook een tweetal wedstrijden in Vlaanderen op de agenda staan”, vertelt hij. “Brugge-De Panne en de Scheldeprijs, twee klassiekers voor sprinters. Gent-Wevelgem? Hmm, dat is nog iets te zwaar voor mij. Dat is wellicht voor binnen een paar jaar.” Vervolgens werkt hij toe naar zowel de Giro d’Italia als de Tour de France.

Drie speerpunten

Maar zijn eerste grote doel is dus Milaan-San Remo. “Ik weet dat dat ook voor Philippe Gilbert een groot doel is”, weet Ewan. “Hij wil dat vijfde monument, maar tezelfdertijd is La Primavera het enige monument dat door een pure sprinter gewonnen kan worden. Dat maakt het ook voor mij speciaal, dus wil ik tegen dan de goede conditie te pakken hebben.”

Dat maakt dat Lotto Soudal zowaar met drie speerpunten naar Milaan-San Remo zal afzakken, want met John Degenkolb heeft het team van manager John Lelangue zelfs een ex-winnaar (2015) in de ploeg. De Duitser gaf gisteren al aan dat hij net zo gelukkig al zal zijn als Gilbert of Ewan wint. Maar hoe ziet Caleb Ewan, die in 2018 tweede werd, dat dan?

Monaco

“Zo moeilijk wordt dat niet”, denkt hij. “Kijk, als Phil in de finale in ideale positie zit om te winnen, dan betekent dat ongetwijfeld dat ik er niet meer bij ben. En eigenlijk geldt dat ook omgekeerd: als ik kans maak om te winnen, dan wil dat zeggen dat de wedstrijd niet zwaar genoeg is geweest en dat het heel moeilijk zal worden voor Philippe. Hij heeft nu eenmaal een harde race nodig. Ik vind het alleen maar goed dat we meerdere opties hebben.”

Dat hij overigens beste maatjes is met Philippe Gilbert, vertelt Ewan er graag bij. “We leven allebei in Monaco, dus ik kende Phil al lang voor hij naar Lotto Soudal kwam. We schieten goed op en ik ben enthousiast dat we ploegmaats worden. Hij is al zeventien jaar prof, heeft zoveel ervaring en is een echte leider. Ik ben overtuigd dat ik nog veel van hem kan opsteken.”

Tour de France

Kan Philippe Gilbert mits een goed voorjaar ook wat druk van de schouders van Caleb Ewan wegnemen richting de zomer? “Daar ben ik niet zo mee bezig. Uiteindelijk wordt van mij toch verwacht dat ik in de grote rondes etappes win. Die druk leg ik mezelf wel op. Dat deed ik trouwens ook dit jaar. Omdat 2018 niet super was, wilde ik presteren. Ik kan overigens overigens best goed om met die druk. Al van jongs af aan werd van mij verwacht dat ik wedstrijden won.”

Nog dit: Ewan zal zich ook tijdens de Tour van volgend jaar niet focussen op de groene puntentrui. “Het klopt dat ik in de laatste editie tweede werd na Peter Sagan, zelfs zonder inspanningen te leveren tijdens de tussensprints. Maar het is geen ambitie. Dit is ook geen sprintersklassement, hé. Het is van 2011 (Mark Cavendish, red.) nog eens geleden dat een rasspurter met het groen naar huis mocht. Nee, ik mik opnieuw op ritzeges. En als dat lukt, eindig je vanzelf hoog in het klassement.”