Cadel Evans over Van der Poel en Evenepoel: “Ronderenners? Stand-byknop nodig” woensdag 29 april 2020 om 15:37

“Of Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel ronderenners kunnen worden? Een ronderenner heeft ook een stand-byknop nodig om de overgangsetappes te overleven. Niet iedereen is daartoe in staat.” Het zijn de woorden van Cadel Evans, de Tourwinnaar van 2011. De Australiër sprak uitgebreid met Sporza in een Facebook Live-sessie.

Evans – die vijf jaar geleden een punt zette achter een zeer succesvolle carrière – volgt het wielrennen nog altijd op de voet. De voormalig ronderenner is enthousiast over Remco Evenepoel, die een stormachtig debuut kende bij de profs. “Hij wordt een hele goede wielrenner, zelfs als hij op halve snelheid vooruitgang blijft boeken.”

“Het is belangrijk dat hij stappen blijft zetten.” De 20-jarige Evenepoel maakte vorig jaar al indruk als tijdrijder, terwijl hij ook de beste was in een zware eendagswedstrijd als de Clásica San Sebastián. De renner van Deceuninck-Quick-Step begon het seizoen 2020 voortvarend met eindzeges in de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve.

Evenepoel hoopt in de toekomst mee te doen om de eindzege in grote rondes. “Of hij een ronderenner kan worden? Het is mogelijk om eendagskoersen te combineren met grote rondes, maar daar moet je je mentaal op voorbereiden”, aldus Evans. “Een eendagsrenner kan zich 110% focussen op een koers en zich volledig leeg rijden.”

“Een eendagsrenner heeft een aan- en uitknop”

“In de Tour moet je echter drie weken lang op tachtig of negentig procent koersen. Op de sleutelmomenten moet je dan vervolgens schakelen naar honderd procent. Een eendagscoureur heeft een aan- en uitknop, een ronderenner moet ook een stand-byknop hebben”, zo vertelt de man die vijfmaal op het eindpodium stond van een drieweekse ronde.

En hoe kijkt Evans naar Mathieu van der Poel? Volgens wijlen Raymond Poulidor – de grootvader van het Nederlandse supertalent – is de coureur van Alpecin-Fenix in staat om ooit een gooi te doen naar de eindzege in de Tour. Evans: “Van der Poel heeft eveneens die eendagskoers-mentaliteit. Als hij grote rondes wil winnen, zal hij wat spiermassa moeten verliezen.”

“Dat laatste vereist veel concentratie. Bovendien liggen de verwachtingen in België en Nederland heel hoog wat betreft Evenepoel en Van der Poel.”