Burgemeester Geraardsbergen: “We willen niet rancuneus zijn” zondag 14 juni 2020 om 13:49

Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen heeft geen begrip voor de beslissing om de Muur van Geraardsbergen uit het parcours van de aankomende Ronde van Vlaanderen te halen, maar ligt niet op ramkoers met Flanders Classics. “We willen niet rancuneus zijn of blijven”, zo citeert Sporza.

Met het oog op de drukke najaarskalender van de teams besloot Flanders Classics het parcours te wijzigen en in te korten. Daardoor valt de bekende kasseienklim buiten de boot. “Je doet al die Vlamingen die voor de buis zitten onrecht aan door de Muur uit het parcours te laten”, was de duidelijke reactie van burgemeester De Padt.

De burgervader hoopt volgend jaar met zijn stad wel weer deel uit te maken van ‘Vlaanderens Mooiste.’ De Padt: “De schrapping doet pijn, maar we zijn strijdvaardig genoeg om tegenslagen te overwinnen. We moeten met de organisatie kunnen blijven praten. Dat willen we zo houden. De Muur en de Ronde van Vlaanderen zijn een eeneiige tweeling.”

Alternatieve wedstrijd

De Padt hoopt dit jaar alsnog een alternatieve wedstrijd te organiseren op de Muur, maar dan wel voor wielertoeristen. “We spelen met het idee om wielertoeristen drie uur lang over de Muur te laten rijden.” Dat kan op zondag 18 oktober, op de dag van de Ronde van Vlaanderen, maar het hoeft niet. “Revanche mag niet de drijfveer zijn.”

Tom Boonen begrijpt als drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen wel waarom Flanders Classics heeft gekozen voor het schrappen van de iconische kasseienklim. “Dit is hét moment om een kortere Ronde uit te proberen. Als de Ronde dit jaar veel aantrekkelijker is, zou het best kunnen dat die in de toekomst ook wat korter zal worden gemaakt.”