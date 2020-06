Boonen over schrappen Muur: “Dit is hét moment om iets uit te proberen” zondag 14 juni 2020 om 08:51

In Geraardsbergen is verbaasd en geschrokken gereageerd op het ontbreken van de Muur in de Ronde van Vlaanderen, maar Tom Boonen begrijpt wel waarom Flanders Classics heeft gekozen voor het schrappen van de iconische kasseienklim. “Dit is hét moment om een kortere Ronde uit te proberen.”

De drievoudig winnaar van ‘Vlaanderens Mooiste’ kijkt met Het Laatste Nieuws vooruit naar de aankomende editie van de kasseiklassieker. De inmiddels 39-jarige Boonen vindt het vanuit nostalgische overwegingen jammer dat de Muur van Geraardsbergen dit jaar ontbreekt in het parcours, maar ziet ook mogelijkheden.

“Als de Ronde dit jaar veel aantrekkelijker is, zou het best kunnen dat die in de toekomst ook wat korter zal worden gemaakt. We zien dat alle wedstrijden worden ingekort omdat er op de nieuwe wielerkalender veel koersen in een uitzonderlijk korte tijd moeten worden verreden. De Muur is daar het slachtoffer van.”

Ander wedstrijdverhaal

“De Muur van Geraardsbergen is in het verleden echter ook al uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen gehaald, wat toen ook heeft geleid tot veel discussie. Dat is nu niet anders”, aldus Boonen, die ook liever een klassieker van 260 kilometer ziet. “Maar ik weet uit ervaring dat een kortere koers soms lastiger kan zijn.”

“In een koers van 260 kilometer sparen de renners zich langer. Het wordt interessant. We gaan een ander wedstrijdverhaal krijgen. In een Ronde van Vlaanderen zijn er renners die in het laatste uur net het verschil kunnen maken. Maar nu, in wedstrijden van zo’n 220 kilometer, zullen wat meer renners kans maken op de overwinning.”