Geen Muur in de Ronde: “Je doet alle Vlamingen voor de buis onrecht aan” zaterdag 13 juni 2020 om 08:35

In Geraardsbergen is verbaasd en geschrokken gereageerd op het ontbreken van de Muur in de Ronde van Vlaanderen. Met het oog op de drukke najaarskalender van de teams besloot de organisatie het parcours te wijzigen en in te korten. Daardoor valt de bekende klim buiten de boot.

Voor de Oost-Vlaamse gemeente kwam het nieuws uit de lucht vallen, laat burgemeester Guido De Padt weten aan Sporza. “Wij waren niet op de hoogte van de intentie van Flanders Classics om het parcours te wijzigen of in te korten. Laat staan dat we wisten dat wij daar het slachtoffer van zouden worden.” Hij heeft geen begrip voor de beslissing. “Je doet al die Vlamingen die voor de buis zitten onrecht aan door de Muur uit het parcours te laten.”

De Padt vermoedt dat het feit dat Geraardsbergen geen geld wil betalen voor een doortocht heeft meegespeeld. “De Ronde is gegroeid met de Muur. En de Muur is gegroeid met de Ronde van Vlaanderen. Ik ben geen doemdenker of zie geen spoken. Maar soms vergroot bij mij de indruk dat wat zich vorig jaar heeft voorgedaan, nu meegespeeld heeft. Maar wij willen geen geld betalen voor een doortocht op honderd kilometer van de aankomst.”

De burgemeester wil dat organisator Flanders Classics eerlijk is. “De organisatie moet nu duidelijk maken waar ze met de Muur echt naartoe wil. Dat zou ons in staat kunnen stellen om andere wegen te bewandelen. Toen enkele jaren geleden ook al eens werd beslist om de Muur uit de Ronde te halen, hebben we een aankomst van de BinckBank Tour naar Geraardsbergen gebracht. We zullen nu ook andere initiatieven nemen om het volk naar Geraardsbergen te brengen.”

Reactie Flanders Classics

Volgens Tomas Van den Spiegel, bestuursvoorzitter van Flanders Classics, heeft het schrappen van de Muur niets met Geraardsbergen te maken. “Antwerpen als vertrek- en Oudenaarde als aankomstplaats zijn zekerheden en het finale-duo Kwaremont-Paterberg wilden we ook absoluut behouden. Knippen in Brakel in het tochtje van en naar Geraardsbergen was daarom de enige mogelijkheid. Dat gaat namelijk over een omweg van 30 kilometer.”

Flanders Classics heeft dit in alle sereniteit proberen te regelen, zegt Van den Spiegel. “Ik kan begrijpen dat men daar niet tevreden mee is, maar wij wilden echt een signaal geven aan de renners. Er was bij een aantal teams bezorgdheid over het drukke programma. Door onze koersen wat in te korten, willen we ieders leven makkelijker maken in deze tijden. Laten we hopen dat we in 2021 weer een volledige Ronde van Vlaanderen en andere wedstrijden kunnen organiseren.”

De Ronde van Vlaanderen staat voor zondag 18 oktober op de kalender.

Beklimmingen Ronde van Vlaanderen 2020 1. Oude Kwaremont – na 117,2 km

2. Kortekeer – na 127,8 km

3. Eikenberg – na 135,5 km

4. Wolvenberg – na 138,4 km

5. Leberg – na 147,1 km

6. Berendries – na 151,2 km

7. Valkenberg – na 156,5 km

8. Kanarieberg – na 169,6 km

9. Oude Kwaremont – 185,5 km

10. Paterberg – na 189,0 km

11. Koppenberg – na 195,6 km

12. Steenbeekdries – na 201,0 km

13. Taaienberg – na 203,5 km

14. Kruisberg/Hotond – na 214,1 km

15. Oude Kwaremont – na 223,9 km

16. Paterberg – na 227,4 km Totale afstand: 240,6 km