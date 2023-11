woensdag 29 november 2023 om 14:14

Budget van Decathlon AG2R La Mondiale groeit naar 26 miljoen

Het budget van de wielerploeg Decathlon AG2R La Mondiale gaat de komende jaren flink omhoog. Door de entree van sportketen Decathlon als hoofdsponsor gaat het Franse team werken met een jaarlijks budget van 26 miljoen euro. Volgens L’Équipe is dat drie miljoen euro meer dan dit jaar.

Door het aangekondigde vertrek van Citroën als naamsponsor, wat naar verluidt zorgde voor een gat van zes miljoen euro in het budget, moest ploegbaas Vincent Lavenu op zoek naar een nieuwe partner. Die vond hij in Decathlon, dat ook fietssponsor Van Rysel meebrengt. “Dit is exceptioneel, een historisch moment”, vertelde Lavenu eerder deze week tijdens de teampresentatie tegen Cyclingnews.

“Het risico bestond dat de ploeg zou verdwijnen, dus was het eerste doel om te zorgen dat het grootste deel in stand zou blijven. En nu gaan we zeker door tot en met 2028, met bemoedigende vooruitzichten”, zei Lavenu. “Met een budget van 26 miljoen euro positioneren wij ons op een goed niveau.”

L’Équipe wist te melden dat Decathlon AG2R daarmee in de top-5 van de WorldTeams staat qua financiële mogelijkheden. “Maar het is belangrijk om te onthouden dat, niet zoals meerdere andere ploegen, onze renners in loondienst zijn en dat wij ook sociale premies betalen”, aldus de sportief manager.