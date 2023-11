maandag 27 november 2023 om 11:30

AG2R Citroën wordt Decathlon AG2R La Mondiale, nieuwe fietsen en kleding gepresenteerd

Vanaf 2024 spreken we niet langer van AG2R Citroën. Het Franse team dat de voorbije jaren die naam droeg, zal vanaf volgend jaar Decathlon AG2R La Mondiale heten. Het gerucht ging al langer dat Decathlon in zou stappen, maar het nieuws is nu bevestigd door de ploeg zelf tijdens een presentatie in Lille.

Decathlon heeft zich voor vijf jaar verbonden aan het WorldTeam. De ploeg verandert tegelijkertijd ook van fietsleverancier. AG2R reed sinds 2021 op BMC, maar nu wordt er overgestapt op Van Rysel. Dit merk, dat deel uitmaakt van Decathlon, zal ook de helmen en brillen gaan leveren.







Decathlon

Decathlon is een internationale sportwinkelketen met zijn hoofdzetel in Frankrijk. Het bedrijf, dat werd opgericht in 1976, investeert sinds kort nog meer op fietsenvlak. Nu zet het dus de volgende stap met het (co-)sponsoren van een professionele wielerploeg.

Het lost daarbij Citroën af. De Franse autofabrikant was sinds 2021 als mede-sponsor betrokken bij de ploeg van onder meer Ben O’Connor, Benoît Cosnefroy, Felix Gall, Oliver Naesen en de inmiddels gestopte Greg Van Avermaet.

Zes nieuwkomers

Op de presentatie in Lille maakte Decathlon AG2R La Mondiale ook de selectie voor 2024 bekend. Daarbij zes nieuwkomers: Sam Bennett, Victor Lafay, Bruno Armirail en de Belgen Dries De Bondt, Sander De Pestel en Gianluca Pollefliet.