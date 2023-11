Zeger Schaeken • dinsdag 28 november 2023 om 18:00

Renners van Decathlon AG2R verbaasd door Van Rysel-fiets: “Beste waar ik ooit mee heb gereden”

Interview AG2R Citroën verandert volgend jaar in Decathlon AG2R La Mondiale. Het Franse WorldTeam ondergaat een echte gedaantewisseling, want naast een nieuwe hoofdsponsor krijgt de ploeg ook gloednieuwe fietsen. Het merk Van Rysel, een vrij nieuw merk, zal deze leveren. “Op voorhand was ik wat wantrouwig, maar de testen hebben me echt verbaasd”, klinkt het bij WielerFlits.

Maandagmiddag werd Decathlon AG2R La Mondiale voorgesteld op de ploegpresentatie in Lille. Die vond plaats in het BTWIN Villege in Lille, vlakbij de plaats waar de eerste winkel van Decathlon stond en de plaats waar nu de fietsen worden gemaakt en getest. De CEO van Decathlon, Barbara Martin Coppola, gaf een woordje uitleg aan de pers. “We willen de ploeg naar een hoger niveau brengen. We zijn heel trots dat we dat kunnen aan de hand van twee Franse merken, die identiteit is belangrijk voor ons.”

Decathlon zorgt in ieder geval voor een kwaliteitsinjectie. Het aantrekken van onder meer Sam Bennett, Victor Lafay, Bruno Armirail en Dries De Bondt is daar een voorbeeld van. Maar daarnaast zullen ze ook steeds wetenschappelijker te werk gaan, iets waar ze bij Decathlon echt op willen hameren. “Dat imago hebben ze niet, maar ze gaan echt zeer wetenschappelijk te werk bij Decathlon”, legt de gloednieuwe renner Sander De Pestel uit. “Ik kijk echt op een totaal andere manier naar Decathlon nu.”





Naesen: “Kost minder kracht om in gang te trekken”

“Toen ik bij de ploeg kwam, ben ik echt ontzettend gedetailleerd gescreend. Ik hoorde ook van andere renners dat het dit jaar echt een verschil is met vroeger, dat is mooi.” Iemand die dat kan beamen is Oliver Naesen, ancien van de ploeg. “Ik ben echt onder de indruk. Toen ik hoorde dat we op fietsen van Van Rysel gingen rijden, had ik wel wat schrik. Een paar jongens van de ploeg hebben dan echter de kans gekregen om de fiets te testen. Toen hebben ze me echt verrast, ik was weggeblazen eigenlijk.”

“Het is een extreem lichte fiets. Persoonlijk vind ik dat echt heel aangenaam, want het past bij mijn manier van koersen. De fiets is nu erg reactief en het kost minder kracht om hem in gang te trekken. Het is iets wat je niet vaak ziet. De testen van de fiets waren allemaal ook bijzonder goed. We hebben als renners ook veel inspraak gekregen. Als we iets willen aanpassen, kunnen ze dat nu meteen doen op een wetenschappelijke manier.”

Geen ervaring met aerodynamica

Dat Decathlon en Van Rysel zo’n goede fiets – althans, naar eigen zeggen – hebben kunnen maken, is een verrassing te noemen. Zeker omdat de CEO van Van Rysel, Nicolas Pierron, vertelde dat ze nog geen ervaring hadden met aerodynamica. “Het was een bijzonder proces. We hebben zeer veel informatie vergaard op verschillende manieren en hebben eindeloos tests gedaan. Door de samenwerking met Decathlon was dat allemaal mogelijk.”

Het resultaat mag er zijn, zo is ook De Bondt van mening. “Ook ik werd wat afgeschrikt door die fiets, maar die ‘angst’ is nu compleet verdwenen. Op alle tests scoort de fiets bij de beste fietsen. Oliver Naesen zei me ook dat het de beste fiets is waar hij ooit op gezeten heeft. Ik kijk er echt naar uit om de fiets zelf te testen nu”, besloot De Bondt.