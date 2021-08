Bryan Coquard verlaat B&B Hotels voor Cofidis

Bryan Coquard (29) zal in 2022 uitkomen voor Cofidis. De Franse sprinter verlaat na vier seizoenen B&B Hotels p/b KTM. Coquard, die enkele weken terug al werd gelinkt aan Cofidis, moet bij de ploeg van teammanager Cédric Vasseur de nieuwe sprinttroef worden.

Jérôme Pineau, de algemeen directeur van het ProTeam B&B Hotels p/b KTM, bevestigde een maand geleden al dat Coquard zal vertrekken aan het einde van het seizoen. Coquard komt sinds 2018 uit voor het team van Pineau en behaalde sindsdien twaalf overwinningen. Dit jaar staat de teller nog op nul voor de rappe Fransman, al wist hij de voorbije maanden wel heel wat ereplaatsen te verzamelen.

Coquard, die in 2013 zijn vuurdoop als profwielrenner beleefde bij Team Europcar, moet bij Cofidis een van de nieuwe speerpunten worden in de sprints. Bij Cofidis moet hij Christophe Laporte en Elia Viviani doen vergeten. Die eerste vertrekt naar Jumbo-Visma, terwijl Viviani al een tijdje in verband wordt gebracht met EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso.

Cofidis is de laatste weken en maanden druk bezig op de transfermarkt. De Franse formatie zou eveneens in gesprek zijn met sprinter Giacomo Nizzolo, nu nog uitkomend voor Qhubeka NextHash, en ook klimmer Daniel Martin staat op het verlanglijstje van teambaas Cédric Vasseur.