Broertjes Johannessen één en twee in Tour de l’Avenir, Van Dijke blijft leider

De ingekorte zesde etappe in de Tour de l’Avenir, met aankomst in Septmoncel, is gewonnen door Anders Halland Johannessen. De 21-jarige Noorse klimbelofte, die volgend jaar zal uitkomen voor de hoofdmacht van Uno-X, bleef zijn broer Tobias voor. Mick van Dijke is nog altijd de trotse eigenaar van de gele leiderstrui.

In deze uiterst moeilijk te controleren rit bood de openingsfase genoeg kansen voor sterke renners om de vlucht van de dag op touw te zetten. In de tweede helft van de etappe kregen de coureurs de Côte de la Combe du Lac (15,8 km aan 4,7%) voor de kiezen. Aanvankelijk was het plan om die klim later in de rit nog een tweede keer te beklimmen, maar de organisatie besloot voor de start om onduidelijke redenen de rit met 27 kilometer in te korten. De lokale ronde na de eerste finishpassage op 111 kilometer werd zelfs compleet geschrapt.

Vinokourov junior laat zich zien

En toch mochten we vuurwerk verwachten op weg naar Septmoncel, gezien de lastige finale over de Côte de la Combe du Lac en de oplopende finish in Septmoncel. De vlucht van de dag werd gevormd vlak na de passage van de eerste klim van de dag, de Côte de Chatelneuf (2,8 km aan 4,4%) van derde categorie. De Fransen Mattéo Vercher en Antoine Raugel kregen het gezelschap van de Kazach Nicolas Vinokourov (jawel, de zoon van ex-prof Alexander Vinokourov), Canadees Carson Miles en de Zwitser Félix Stehli.

De vijf vluchters wisten op een bepaald moment een maximale voorsprong van bijna vijf minuten te vergaren. Na een lekke band al vroeg in de etappe reed Vinokourov even tussen de kopgroep en het peloton in, maar de renner wist na enige vertraging weer vooraan aan te sluiten. In het peloton was er aanvankelijk geen initiatief te bespeuren, maar met het naderen van de Côte de la Combe du Lac besloot de Spaanse selectie, ondanks de eerdere opgave van topfavoriet Juan Ayuso, er een snok aan te geven.

Peloton dunt uit op de Côte de la Combe du Lac

Door het hoge tempo van de Spanjaarden werd de groep met daarin de belangrijkste klassementsrenners stevig uitgedund. Voor heel wat rappe mannen en zwaardere tijdrijders ging het te snel. Ook in de kopgroep werd het kaf van het koren gescheiden. Vinokourov, Miles en Raugel bleken over de sterkste klimbenen te beschikken, terwijl Stehli en Vercher moesten passen. Raugel kwam niet veel later als eerste boven op de Combe du Lac, met in zijn spoor Miles en Vinokourov, maar het peloton (+1 minuut) zat niet ver.

Vanaf de top van de Côte de la Combe du Lac was het nog iets minder dan twintig kilometer tot de streep. Raugel, Miles en Vinokourov probeerden met man en macht uit de greep te blijven van het uitgedunde peloton, maar werden bij het ingaan van de laatste tien kilometer in de kraag gevat door enkele tegenaanvallers. Enkele kilometers later zagen we een nog grotere hergroepering en dus leken we met een compacte groep, met daarin klassementsleider Van Dijke, af te stevenen op een sprint.

Noors succes in Septmoncel

In de laatste kilometer zagen we echter een alles-of-niets poging van een Duitser en niet veel later ook een ultieme versnelling van Van Dijke, maar uiteindelijk kwam Anders Halland Johannessen als eerste over de meet. Zijn broer Tobias maakte het feestje voor de broers Johannessen compleet door als tweede te eindigen. De Brit Thomas Gloag finishte als derde, voor Van Dijke en de Italiaan Filippo Zana. In het algemeen klassement gaat Van Dijke nog altijd aan kop, maar de echte bergritten moeten nog komen.