Broertje van Mads Pedersen gaat stage lopen bij Lidl-Trek

Martin Pedersen zal dit najaar de kleuren dragen van Lidl-Trek. De 25-jarige Deen, die sinds vorig jaar voor het continentale Restaurant Suri-Carl Ras rijdt, gaat stage lopen bij het Amerikaanse WorldTeam. Martin Pedersen is de jongere broer van Mads Pedersen, die ook uitkomt voor Lidl-Trek.

Het nieuws is door Restaurant Suri-Carl Ras (waar Mads Pedersen mede-eigenaar van is) bevestigd aan Ekstra Bladet. Volgens die Deense krant heeft Martin Pedersen nog niet de zekerheid dat hij na zijn stageperiode mag blijven bij Lidl-Trek.

Martin Pedersen koerste bij de jeugd ook, maar hing daarna zijn fiets aan de haak. Later begon het echter weer te kriebelen en halverwege 2022 kreeg hij een kans bij Restaurant Suri-Carl Ras. Voor dat team reed hij dit jaar ook Olympia’s Tour. In de slotrit, een verregende Limburgrit, eindigde Pedersen als tweede. Hij hoefde die dag enkel Jesse Kramer (Jumbo-Visma Development) voor te laten.

In de rest van 2023 reed Pedersen minder opvallend rond. Hij werd nog wel tweede in de Principia Løbet Randers, een nationale wedstrijd in Denemarken.