Britse veldrijdster Anna Kay ruilt Starcasino in voor broers Roodhooft

De 22-jarige Anna Kay zal volgend veldritseizoen uitkomen voor een van de teams van de broers Roodhooft. Haar huidige ploeg – het Starcasino Team – is nog steeds op zoek naar een nieuwe geldschieter. Ploegmanager Christel Herremans is intussen aan de slag bij EF-Tibco-SVB.

Anna Kay is nog altijd maar 22, maar al jaren een vaste waarde in de subtop van het damesveldrijden. Het voorbije seizoen won ze onder meer de Ethias Cross in Leuven, stond ze op het podium in Essen en werd ze vijfde in de X2O Trofee-manche in Kortrijk. Bij Starcasino had ze onder meer Marion Norbert Riberolle en Oliva Onesti als ploeggenotes.

Maar Starcasino stopt als sponsor van het team en een opvolger is er tot op vandaag nog steeds niet. Teammanager Christel Herremans verkaste intussen naar het WorldTourteam EF-Tibco-SVB. Ook een aantal rensters kiest nu voor zekerheid.

Zo vernam WielerFlits uit goede bron dat Anna Kay rond is met Ciclismo Mundial, de overkoepelende entiteit van de broers Roodhooft. Dat betekent dat Kay volgende winter voor Alpecin-Fenix, Team 777 of IKO-Crelan zal uitkomen. Waar de toekomst van Riberolle en Onesti ligt, blijft nog een vraagteken.