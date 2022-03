Marion Norbert-Riberolle sluit zich aan bij Plantur-Pura

Plantur-Pura heeft de komst van Marion Norbert-Riberolle bekendgemaakt. De wereldkampioene veldrijden bij de beloften van 2020 voegt zich voor het huidige wegseizoen bij de formatie van de broers Roodhooft. Ze komt over van het Starcasino Team dat zijn hoofdsponsor zag vertrekken en nog steeds op zoek is naar een nieuwe geldschieter.

Plantur-Pura deelde de komst van de 23-jarige geboren Française, die sinds het afgelopen jaar onder de Belgische nationaliteit uitkomt, mee in een bericht op social media. “We zijn blij om de Belgisch vice-kampioene veldrijden aan te kondigen als ons nieuwe teamlid! Gezien onze multidisciplinaire aanpak, versterkt het team zich met een nieuw veldrittalent. Zij zal zich bij ons voegen voor het wegseizoen 2022 om zich verder te ontwikkelen en haar capaciteiten ook op de weg te ontdekken.”

De roots van Norbert-Riberolle liggen in het BMX’en, maar naarmate ze ouder werd, koos ze meer voor het wegwielrennen en het veldrijden. In de cross eindigde ze in 2018 achtste tijdens het WK voor beloften. Een jaar later werd ze derde op het Frans kampioenschap en negende op het U23-WK. In het seizoen 2019-2020 won ze de bronzen medaille op het U23-EK. In 2020 werd ze Frans kampioene veldrijden. Vervolgens kroonde ze zich in Dübendorf tot de nieuwe wereldkampioene bij de beloftes.

Eerder vandaag kon WielerFlits al melden dat Anna Kay, een ploeggenote van Norbert-Riberolle bij het Starcasino Team, ook voor de broers Roodhooft gaat rijden. Volgens goede bron heeft de Britse een overeenkomst met Ciclismo Mundial, de overkoepelende entiteit van de broers.

🚨 Marion Norbert-Riberolle joins #PlanturPura 💙💜 We’re happy to announce vice Belgian Cyclocross Champion @MarionNorbertR as our new team member! See you soon, Marion! 🤗 pic.twitter.com/KnDd4kGA9p — Plantur-Pura Cycling Team (@PlanturPura) March 29, 2022