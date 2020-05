Bretagne Classic en EK mogelijk dag na elkaar in Plouay zondag 24 mei 2020 om 20:13

De burgemeester van Plouay heeft bevestigd open te staan voor de organisatie van het Europees kampioenschap wielrennen eind augustus. Tegen Ouest-France zegt burgemeester Gwen Le Nay dat ze snel om tafel zit met de regiobestuurders van Morbihan om het plan te bespreken. Mogelijk worden de Bretagne Classic en het EK een dag na elkaar verreden.

“We hebben het erg druk met de gezondheidscrisis, de timing is krap en we hebben slechts drie maanden om aan dit dossier te werken”, zegt Le Nay. “Maar het zijn de regionale autoriteiten en het ministerie van Jeugd en Sport zullen beslissen. De waarheid van vandaag is niet de waarheid van morgen.”

Zaterdag werd bekend dat Plouay door Europese wielerbond UEC is benaderd om eind augustus het EK te organiseren. Eerder trok het Italiaanse Trento zich terug vanwege de coronacrisis.

Volgens Ouest-France heeft Plouay ook al een programma op papier voor de week van 24-28 augustus. Naast de Europese kampioenschappen is daarin ook ruimte voor de WorldTour-wedstrijden in de regio, namelijk de Bretagne Classic (voor mannen) en de Grand Prix Plouay (voor vrouwen). Enkele dagen later – op 29 augustus – staat de start van de Tour de France gepland.

Mogelijk programma EK wielrennen 2020, Plouay

Maandag 24 augustus

EK tijdrijden (24 km, alle categorieën)

Dinsdag 25 augustus

Grand Prix Plouay voor vrouwen (120 km)

Bretagne Classic voor mannen (250 km)

Woensdag 26 augustus

EK op de weg voor beloften vrouwen (70 km)

EK op de weg voor elite mannen (178 km)

Donderdag 27 augustus

EK op de weg voor beloften mannen (137 km)

EK op de weg voor elite vrouwen (107 km)

Vrijdag 28 augustus

EK op de weg voor junioren vrouwen (62 km)

EK op de weg voor junioren mannen (107 km)

EK mixed relay ploegentijdrit voor elites (42 km)

Op zaterdag 29 augustus staat de start van de Tour de France in Nice gepland.