Brent Van Moer soleert naar overwinning in openingsrit Critérium du Dauphiné

Brent Van Moer heeft de openingsrit van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De renner van Lotto Soudal was na een 181 kilometer lange rit met start en aankomst in Issoire de enige overlever van een vroege vlucht, nadat hij op de laatste beklimming van de dag er solo vandoor ging.

De renners kregen op de eerste dag van deze Franse achtdaagse een heuvelachtige etappe door de regio Auvergne-Rhône-Alpes voorgeschoteld. De rit werd gekleurd door een ontsnapping van drie man. Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Brent Van Moer (Lotto Soudal) en Cyril Gautier (B&B-KTM) reden samen een maximale voorsprong van 4,5 minuut bij elkaaqr. Aanvankelijk maakte ook Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step) deel uit van de vluchtersgroep, maar de Amerikaan raakte onderweg de aansluiting met zijn medevluchters kwijt.

Na een aanloopfase van zeventig kilometer volgden er drie rondjes over een lokaal circuit, waar steeds drie beklimmingen waren opgenomen. Onder meer Fabio Jakobsen en oud-wereldkampioen Mads Pedersen behoorden tot de namen die de rol moesten lossen. Onder initiatief van UAE en Bahrain Victorious nam de voorsprong ondertussen gestaag af. Op twintig kilometer van het einde gingen ook de INEOS Grenadiers zich met de achtervolging bemoeien.

Aan kop van de wedstrijd nam Van Moer tijdens de laatste beklimming van de dag afscheid van zijn medevluchters. Die werden stuk voor stuk ingerekend door het door INEOS aangevoerde peloton.Sean Bennett (Qhubeka ASSOS), Valentin Madouas (Groupama – FDJ) en Felix Gall (Team DSM) probeerden ieder individueel de oversteek naar de koploper te maken, maar geen van deze pogingen bleek succesvol. INEOS had inmiddels hulp gekregen van BikeExchange, maar leider Van Moer hield vooraan knap stand.

Zijn voorsprong nam amper af en Van Moer slaagde erin om uit de greep van het jagende peloton te blijven. In Issoire kon hij zijn eerste profzege vieren. Voor Van Moer betekent zijn overwinning een sportieve revanche. Dinsdag zag hij in de Ronde van Limburg nog een zege in rook opgaan nadat hij verkeerd werd gestuurd.