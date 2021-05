Onfortuinlijke Brent Van Moer: “Seingever gaf me een duidelijke aanwijzing”

Tim Merlier wist maandag naar de zege te sprinten in de Ronde van Limburg, maar de renner van Alpecin-Fenix profiteerde in de finale wel optimaal van een opvallende actie van Brent Van Moer. De hardrijder van Lotto Soudal werd in de laatste kilometer namelijk de verkeerde kant opgestuurd.

De voor Lotto Soudal uitkomende Van Moer was op dat moment al lange tijd in de aanval, maar leek in de bochtige finale alsnog stand te houden. Tot hij op aanwijzen van een seingever die midden op de weg stond de verkeerde afslag nam, namelijk die voor de volgwagens, en het overgebleven peloton mocht sprinten voor de zege. Daarin was Merlier de beste.

Parcourskennis

De 23-jarige Van Moer moest zo zijn hoop op een eerste profzege opbergen. “In tegenstelling tot wat veel mensen beweren, heb ik wel degelijk de wedstrijd goed voorbereid aan de hand van Veloviewer. Ook in de briefing werd de finale duidelijk overlopen door onze sportdirecteur. Maar de seingever gaf me echter een duidelijke aanwijzing om naar rechts af te slaan.”

“De seingever zwaaide met de vlag en ik volgde dan maar zijn instructies. Maar helaas werd al vrij snel duidelijk dat er iets niet klopte. Toen sloeg de teleurstelling meteen toe natuurlijk. Ik verdedigde nog een voorsprong van een twaalftal seconden, maar je zal me zeker niet horen zeggen dat ik gewonnen spel had, zeker ook met de oplopende aankomst.”

“Ik moet ook het positieve onthouden”

“Helaas zullen we het nooit weten, maar ik voelde me echt wel sterk”, aldus Van Moer. “Ik zou er vrede mee genomen hebben om op 25 meter van de meet gegrepen te worden. Maar wat nu is gebeurd, behoort toch wel tot de ergste dingen wat je als renner kunt meemaken.” Van Moer bereikte de finish in Tongeren niet en is dus niet opgenomen in de daguitslag.

“Maar ik moet ook het positieve onthouden van vandaag. Ik trainde niet specifiek richting de Ronde van Limburg, maar eerder naar het Critérium du Dauphiné, de nationale kampioenschappen en een mooie zomer met nog enkele mooie klassiekers waar ik me wil tonen. Met deze vorm laat ik in ieder geval zien dat ik koersen kan winnen”, besluit Van Moer.