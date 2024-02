dinsdag 20 februari 2024 om 13:41

Brandon McNulty na tijdritdemonstratie UAE Emirates: “Ploeg heeft veel geïnvesteerd in het tijdrijden”

Brandon McNulty won dinsdag de tijdrit in de UAE Tour en is dankzij zijn zege ook de nieuwe leider. De Amerikaan moest lang in de hot seat zitten, want hij startte al vroeg. Dat was een bewuste keuze, vertelde de renner van UAE Emirates in het flashinterview na afloop.

“Het leek erop dat de wind later op de dag wat zou aantrekken”, aldus McNulty. “Daarom hebben we onze speerpunten vroeg laten starten. Het heeft zich uitbetaald, denk ik.” Dat blijkt wel, want achter McNulty eindigden zijn ploeggenoten Jay Vine en Mikkel Bjerg op de plekken twee en drie.

McNulty is tevreden met hoe zijn tijdrit ging. “Ik wist niet echt hoe ik me voelde, want de vermogensmeter klopte denk ik niet helemaal. Maar ik kon de hele tijdrit een hoog tempo aanhouden. En ik heb gewonnen, dus ik moet wel tevreden zijn.” Dat het volledige podium uit renners van UAE Emirates bestond, heeft volgens McNulty te maken met de set-up van de tijdritfiets. “We hebben daar veel in geïnvesteerd en het betaalt zich uit.”

Met zijn tijdritzege deed McNulty ook goede zaken voor het algemeen klassement. Hij nam de leiderstrui over van Tim Merlier. “Dit is groots voor mij. In Valencia won ik voor het eerst een klassement, nu pak ik mijn eerst WorldTour-tijdrit. Dit is een goede maand. Of ik hier het klassement ook kan winnen? Het is moeilijk te zeggen. We hebben morgen een zware dag (naar Jebel Jais, red.) en Jebel Hafeet is ook een zware klim. Maar we staan er goed voor. En Adam (Yates, red.) is altijd een van de besten op deze klim, dus we maken een goede kans.”